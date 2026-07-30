قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني
الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد يمثل نموذجًا للعمل المشترك الهادف إلى توفير أفضل الأجواء لجميع أبطال المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم عقد لقاء ودي بحضور مسؤولي الوزارة والاتحاد وأسرة فريدة ابو هاشم لاعبة  المنتخب الوطني، في إطار الحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وتعزيز التوافق حول آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصلحة العليا للمنتخب الوطني ويوفر أفضل بيئة ممكنة لجميع اللاعبين واللاعبات.

وأكد جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع أبطال مصر دون تمييز، وتسعى بالتعاون مع الاتحادات الرياضية إلى تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري للخماسي الحديث يضم نخبة متميزة من الأبطال أصحاب الإنجازات، وفي مقدمتهم أحمد الجندي، ملك إسماعيل، معتز وائل، محمد حسن، وفريدة أبو هاشم، إلى جانب العديد من المواهب الواعدة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث يعد من أنجح الاتحادات الرياضية المصرية، لما حققه من إنجازات أولمبية وعالمية خلال السنوات الأخيرة، والتي رسخت مكانة مصر في صدارة التصنيف العالمي للعبة، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم كامل الدعم للاتحاد وأبطاله لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.
وجاء اللقاء بعد اتصالات وجهود لتقريب وجهات النظر شارك فيها الإعلامي بليغ أبو عايد، قبل أن تستضيف وزارة الشباب والرياضة الاجتماع التنسيقي الذي انتهى إلى توافق كامل بين جميع الأطراف.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه  بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، وأن الهدف المشترك هو الحفاظ على استقرار المنتخب الوطني، وتوفير أفضل الظروف لأبطاله من أجل المنافسة  والاستمرار على منصات التتويج العالمية والأولمبية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العريان دورة الألعاب الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ترشيحاتنا

رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء

ملامح مستقبل التعليم في مصر والفرص المتاحة محليا ودوليا

خبير اقتصادى: قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة جاء مدعومًا باستمرار المخاطر الجيوسياسية

خبير اقتصادى: قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة مدعوم باستمرار المخاطر الجيوسياسية

جانب من الحلقة

خبير طاقة يحذر من الشواحن مجهولة المصدر: قد تتسبب في حرائق داخل المنازل

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد