وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يبحثان عددًا من ملفات التعاون المشترك

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن محافظة القاهرة من أهم المحافظات للوزارة، وهو ما شجعنا علي بداية مشروع الساحات الشعبية فيها والتي تتمتع بأكبر عدد من السكان، موضحًا أن الفكرة من مشروع الساحات الشعبية هو إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة، وهو دائما ما يوجّه به وتدعمه القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ القاهرةالدكتور إبراهيم صابر؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك بمقر ديوان محافظة القاهرة وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها مشروع إنشاء ساحات شعبية لإتاحة الفرصة للشباب لاستقبال وممارسة الفاعليات والأنشطة الشبابية عليها.

كما تطرق اللقاء إلى الوقوف على مستجدات الأمور المتعلقة ببعض الأندية ومراكز الشباب داخل محافظة القاهرة ومنها نادي القاهرة الرياضي، ونادي عابدين بالقطامية، وكلا من مركز شباب عين الصيرة، مركز شباب شرق حلوان الجديدة، مركز شباب السيدة زينب ومركز شباب باب الشعرية.

وقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى محافظ القاهرة على استضافتهم في هذا المكان التاريخي والذي يجعلك تشعر بالفخر والامتنان بتاريخ مصر الكبير والعظيم.

وأضاف "نعمل على التعاون مع جميع الجهات الحكومية ومن خلال التنسيق مع المحافظين من أجل تحسين الخدمات وتطوير المشروعات الرياضية والشبابية من أجل تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة".

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من البرامج الرياضية والتي ستخدم وتلبي تطلعات واحتياجات الشباب بالفعل، مشددا على أننا في الوزارة لن نمتلك أية قطعة أرض دون تنفيذ مشروعات رياضية وشبابية عليها لتحقيق اكبر استفادة للشباب المصري.

وقال وزير الشباب والرياضة "إننا نعمل بجهد متواصل من أجل تطوير مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة بمختلف المحافظات؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء الإنسان واكتشاف ودعم الموهوبين".

من جانبه.. أكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع قطاعي الشباب والرياضة على رأس أولوياتها باعتبارهما من أهم أدوات بناء الإنسان المصرى، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة في مختلف المجالات.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وصقل قدراتهم، وتوفير المناخ الملائم لتنمية مواهبهم؛ بما يسهم فى إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح دعم محافظة القاهرة لكافة المشروعات والمبادرات التي تتبناها وزارة الشباب وخاصة إقامة ساحات شعبية مجانية للشباب في أحياء القاهرة المختلفة لممارسة الرياضة خاصة غير القادرين على الاشتراك في الأندية، مؤكدًا أنها ستتيح الفرصة لاكتشاف العديد من المواهب وتنميتها.

وتدور فكرة مشروع الساحات الشعبية حول إيجاد مساحات مسورة بدون مقابل للشباب لممارسة كرة القدم والسلة، ومقام عليها منشآت خفيفة وسيتم تمويلها بواسطة عدد من الرعاة.