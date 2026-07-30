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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ينافس ايفون .. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هاتف Mate XT2
هاتف Mate XT2
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق كلا من هاتفي Mate XT2 وMate 90 وذلك في سبتمبر، بينما ستتبعه سلسلة هواتف Mate 90 الرائدة في أواخر سبتمبر.

يتوافق هذا الجدول الزمني مع ما ذكره مُسرّبون آخرون في الأسابيع الأخيرةققد كان من المتوقع أن تُطلق هواوي سلسلة هواتف Mate 90 في نوفمبر كما في السنوات السابقة إلا أنه في المقابل تشير تسريبات متعددة الآن إلى أن الموعد قد تغيّر إلى سبتمبر، على الأرجح لأن هواوي ترغب في إطلاقها بالتزامن مع هواتف آيفون الجديدة. 

ميزات هاتفي Mate XT2 وMate 90


يُعدّ هاتف Mate XT2 ثالث هاتف ثلاثي الطي من هواوي، بعد هاتف Mate XT الأصلي وتحديث Mate XTs الذي أُطلق في سبتمبر الماضي. ووفقًا للتقارير، سيحتوي الهاتف الجديد على معالج Kirin 9050 Pro بتقنية 3 نانومتر، وبطارية بسعة تزيد عن 6000 مللي أمبير، ومفصلة مُعاد تصميمها تُقلل من تجعد الشاشة عند فتحها، والتي يبلغ حجمها 10.2 بوصة. ومن المتوقع أيضًا أن تُقدم هواوي خيارات ألوان جديدة، تشمل الأسود ، والأحمر ، والبنفسجي ، والأبيض .

تُعدّ سلسلة Mate 90 أحدث هواتف هواوي الرائدة، وتشمل الطراز القياسي، وطرازات Pro وPro Max وRS. وتشير التقارير إلى أن هواوي تتجه نحو استخدام الشاشات المسطحة في جميع هواتفها.

هواوي ميت 80 برو ماكس


 

هواوي ميت 80 برو ماكس

تشير التوقعات إلى أن كلا من هاتفي Mate 90 Pro Max وMate 90 RS سيستخدمان كاميرات تليفوتوغرافية مزدوجة من نوع بيريسكوب . وسيتمتع الهاتفان ببطاريات تتراوح سعتها بين 6800 و7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى شاشة جديدة بحجم 6.9 بوصة ومن المتوقع أن يعمل كلا الجهازين بنفس معالج Kirin 9050 Pro المستخدم في الهاتف ثلاثي الطي.

لم تؤكد هواوي أيًا من تاريخي الإطلاق إلا أنه يعد من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل، بما في ذلك الأسعار وتواريخ الإصدار الدقيقة، مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع.

هواتف Mate 90 هاتف ثلاثي الطي معالج Kirin 9050 Pro كاميرات تليفوتوغرافية هواتف آيفون هاتف Mate XT2 موعد الإطلاق

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