أخبار التكنولوجيا| توقف عن شحن هاتفك بهذه الطريقة.. هل يزيد وضع الطيران سرعة الشحن؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

3 طرازات رائدة واستراتيجية سعرية جديدة.. هل تسيطر ريدمي على عام 2026؟

أكدت شركة ريدمي أنها ستعرض منتجها الرائد السنوي في معرض تشاينا جوي 2026 في 31 يوليو، مما زاد من التكهنات حول الظهور الأول لسلسلة ريدمي K100 المنتظرة بشدة. ورغم أن الشركة لم تُعلن رسميًا عن اسم الجهاز، إلا أن تقارير متعددة تشير إلى أن سلسلة K100 ستحتل الصدارة قبل إطلاقها المتوقع في أغسطس.

زلزال في سوق الهواتف.. هواوي تقدم موعد إطلاق Mate 90 لينافس آيفون

تُحضّر هواوي لإطلاق حدثين منفصلين في سبتمبر، وفقًا لما ذكره المُسرّب الموثوق Digital Chat Station (DCS) على منصة ويبو. وتشير التقارير إلى أن هاتف Mate XT2 ثلاثي الطي قد يُطلق في مطلع الشهر، بينما ستتبعه سلسلة هواتف Mate 90 الرائدة في أواخر سبتمبر.

يتوافق هذا الجدول الزمني مع ما ذكره مُسرّبون آخرون في الأسابيع الأخيرة. كان من المتوقع سابقًا أن تُطلق هواوي سلسلة هواتف Mate 90 في نوفمبر كما في السنوات السابقة، لكن تشير تسريبات متعددة الآن إلى أن الموعد قد تغيّر إلى سبتمبر، على الأرجح لأن هواوي ترغب في إطلاقها بالتزامن مع هواتف آيفون الجديدة. ويُعزز تسريب DCS الجديد هذا الادعاء.

توقف عن شحن هاتفك بهذه الطريقة.. إليك السبب

كثيرة هي الصعوبات التي يواجهها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، وذلك للحفاظ على عمر بطارية الهاتف وذلك لفترة طويلة، نظرًا للخطأ أثناء استخدامها إليك أبرز الحيل والنصائح لإطالة عمر بطارية هاتفك المحمول، وفقًا لموقع digitaltrends.

وضع الطيران وشحن الهاتف.. هل يزيد السرعة فعلاً؟

مع تزايد الاعتماد على الأجهزة المحمولة، قد أصبحت الحاجة إلى اللجوء إلى العديد من الحلول العملية مثل وضع الطيران تعد ضرورة.

ولكن هل قد يُساعد فعلاً في زيادة سرعة شحن الهاتف والحفاظ على طاقة البطارية؟ إليك عدة أدلة وتجارب حول تأثير وضع الطيران على الشحن، بالإضافة إلى العديد من النصائح الفعالة لشحن هاتفك بسرعة دون التأثير على أداء البطارية أو عمرها الافتراضي.