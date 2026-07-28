3 طرازات رائدة واستراتيجية سعرية جديدة.. هل تسيطر ريدمي على عام 2026؟

أكدت شركة ريدمي أنها ستعرض منتجها الرائد السنوي في معرض تشاينا جوي 2026 في 31 يوليو، مما زاد من التكهنات حول الظهور الأول لسلسلة ريدمي K100 المنتظرة بشدة. ورغم أن الشركة لم تُعلن رسميًا عن اسم الجهاز، إلا أن تقارير متعددة تشير إلى أن سلسلة K100 ستحتل الصدارة قبل إطلاقها المتوقع في أغسطس.

مواصفات هاتف Redmi K100



أعلنت شركة ريدمي عن الكشف عن منتجها السنوي الأبرز في جناح كوالكوم سنابدراجون N5-02 خلال معرض تشاينا جوي 2026 في شنغهاي.

في وقت سابق من هذا الشهر، حصل هاتف شاومي الذي يحمل رقم الطراز M511CD على شهادة دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط، ويُعتقد على نطاق واسع أنه ينتمي إلى عائلة ريدمي K100. وتشير التقارير أيضًا إلى أن ريدمي قد تُعلن عن موعد الإطلاق خلال الحدث.

من المتوقع أن تصل سلسلة K100 بثلاثة طرازات، وهي Redmi K100 و K100 Pro و K100 Pro Max . وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستطلق مبدئيًا طرازي Pro وPro Max، بينما قد يصل الطراز القياسي لاحقًا هذا العام. ومن شأن هذه الاستراتيجية أيضًا أن تسد الفجوة السعرية التي كانت موجودة بين طرازي K90 القياسي وPro Max السابقين.

ميزات هاتف Redmi K100

بحسب تقارير سابقة، من المتوقع أن تضم سلسلة هواتف Redmi K100 معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وتشير بعض التقارير إلى بنية ثنائية المعالج في طرازات Pro. ويُشاع أن الهواتف ستتميز بشاشة LTPO مسطحة بتردد 185 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ، ودعم التصوير الماكرو عن بُعد، وكاميرا بيريسكوب للتصوير عن بُعد بدقة 50 ميجابكسل، وماسح بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68/IP69، ومكبرات صوت ستيريو متناظرة

تشير التقارير إلى أن بطاريات تتجاوز سعتها 8000 مللي أمبير، بينما تزعم تسريبات أحدث أن ريدمي تختبر أيضًا بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير لهذه السلسلة. من المتوقع أن تدعم الأجهزة الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. من حيث التصميم، يُقال إن ريدمي ستعتمد إطارًا معدنيًا فاخرًا مع غطاء خلفي زجاجي متناسق الألوان ووحدة كاميرا أفقية كبيرة مستوحاة من أحدث صيحات الهواتف الرائدة. من المتوقع إعادة تسمية هذه الأجهزة باسم Poco F9 Pro وF9 Ultra ، اللذين حصلا بالفعل على بعض الشهادات مؤخرًا.