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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توقف عن شحن هاتفك بهذه الطريقة.. إليك السبب

شحن الهاتف
شحن الهاتف
لمياء الياسين

كثيرة هي الصعوبات التي يواجهها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، وذلك للحفاظ على عمر بطارية الهاتف وذلك لفترة طويلة، نظرًا للخطأ أثناء استخدامها إليك أبرز الحيل والنصائح لإطالة عمر بطارية هاتفك المحمول، وفقًا لموقع digitaltrends.

 

الشحن الكامل

يجب تجنب ترك الهاتف المحمول ليستنفذ كل طاقته لأن بعض البطاريات ، القابلة لإعادة الشحن، المصنوعة من مادة النيكل والكادميوم، والتي قد نراها في أغلب المحلات التجارية، قد يتسبب تركها ليهبط الشحن لأدنى مستوى قد يدمرها.

أما بالنسبة لبعض البطاريات التي تعد معتمدة على مادة الليثيوم، فإن نقص الشحن وبنسبة بسيطة، والقيام بالشحن المتكرر قد يُطيل من عمر البطارية.

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غلِق خاصية الاهتزاز 

يجب القيام باستخدم نغمة الرنين فقط، والتوقف عن القيام باسخدام لخاصية الاهتزاز لكي لا يقوم باستهلاك لطاقة إضافية من بطارية الهاتف، ويجب القيام بالحفِاظ على صوت نغمة الرنين منخفضة لقدر الإمكان.

 

غلِق الضوء الخلفي

يستهلك الضوء لطاقة البطارية، ويجب التعامل بدونه لإطالة عمر بطاريتك أما إذا اضطررت للقيام باستخدام الضوء الخلفي، سوف تسمح لك الكثير من الهواتف بالقيام بتحديد الوقت الذي يستمر خلاله القيام بتشغيل الضوء، وعادةً يكون الوقت لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين ويجب تشغيله في حالة وجود ضوء أقل.

 

الضوء الكاشف

يجب عدم استخدام الكاميرا أو الاتصال بشبكة الإنترنت، وذلك لأن التصوير باستخدام الفلاش قد يستنزف بطاريتك بسرعة.

مدة قصيرة للمكالمات
 

إذا أردت الحفاظ على عمر بطاريتك يجب القيام بمكالمات قصيرة و تحدِيد وقت لمكالمتك.

 

نقل البيانات

يجب تشغيل خاصية البلوتوث عند الحاجة وذلك لأنها تتسبب في استنزاف البطارية بسرعة شديدة ويجب في الوقت نفسه تجنب استخدام الصور المتحركة مقاطع الفيديو كخلفية للشاشة لأنها تستنفذ عمر البطارية.

إعادة الشحن عمر البطارية الضوء الخلفي شبكة الإنترنت استنزاف البطارية مقاطع الفيديو مكالمات قصيرة

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