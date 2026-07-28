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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة.. OnePlus تكشف عن هاتف اقتصادي جديد

هاتف OnePlus N6x
هاتف OnePlus N6x
لمياء الياسين

أعلنت شركة وان بلس، عن إطلاق هاتف OnePlus N6x  في 31 يوليو، حيث من المتوقع أن يأتي ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة.

وأشارت ون بلس إلى أنه من المتوقع  إن تدوم بطارية الهاتف  حتى يومين ونصف دون الكشف عن سعتها الدقيقة. والآن نعلم أنها أصغر بـ 1000 مللي أمبير من بطارية N6 التي تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير، لكنها لا تزال منافسة بقوة في مجال عمر البطارية.

ميزات هاتفOnePlus N6x

لا تزال سرعة الشحن غير معروفة. يدعم هاتف N6 الشحن بقدرة 45 واط، لذا يتوقع معظم المستخدمين أن تكون سرعة شحن N6x قريبة من ذلك. علينا انتظار الإعلان الرسمي للتأكد.

يُعدّ التصميم أحد أبرز الاختلافات بين هاتفي N6 وN6x. يتميز الطراز الأقل سعرًا بوحدة كاميرا بيضاوية الشكل، وهو ما يختلف بشكل ملحوظ عن وحدة الكاميرا المربعة ذات الزوايا الدائرية في هاتف N6. كما طرأ تغيير على الواجهة الأمامية أيضًا.

وركزت شركة OnePlus بشكل أساسي على عرض التصميم الخلفي لهاتف N6x، حيث تكشف إحدى الصور على موقع أمازون المصغر عن نتوء على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي، على عكس فتحة الكاميرا الأمامية الموجودة في هاتف N6.

مواصفات هاتفOnePlus N6x

مواصفات هاتفOnePlus N6x

يبدو أن التغييرات التصميمية تهدف إلى منح الهاتفين هوية مميزة، مما يسمح لهما باستهداف شرائح سعرية مختلفة دون أن يبدوا متشابهين للغاية. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً في حواف الشاشة بين الطرازين.

وتتضمن خيارات ألوان هاتف N6x اللون الأزرق الفاتح واللون العنابي، وقد يعني حجم البطارية الأصغر قليلاً مقارنةً بهاتف N6 تصميمًا أنحف، أو توازنًا أفضل للمكونات، أو ببساطة توفيرًا في التكلفة، مع الحفاظ على عمر بطارية يدوم لعدة أيام في الاستخدام اليومي.

هاتف OnePlus N6x بطارية N6 وحدة الكاميرا كاميرا السيلفي عمر بطارية هاتف N6

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