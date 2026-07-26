أخبار التكنولوجيا| iOS 27 يضيف ميزة جديدة لتطبيق الهاتف على آيفون.. جوجل تلمح إلى زيادة أسعار Pixel 11

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستعد شركة كوالكوم، لرفع أسعار شرائحها الرائدة من سلسلة Snapdragon، في خطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعار المزيد من هواتف أندرويد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة الإلكترونية.

يحمل نظام iOS 27 مجموعة واسعة من المزايا الجديدة لتطبيقات آبل مثل الملاحظات والمحفظة والخرائط والرسائل وغيرها، لكن إحدى الإضافات التي لفتت الانتباه بشكل خاص هي ميزة جديدة داخل تطبيق الهاتف تحمل اسم Call Context.

كشفت شركة جوجل، أن سلسلة هواتف Pixel القادمة قد تشهد زيادات في الأسعار، بسبب أزمة غير مسبوقة في سوق شرائح الذاكرة رام، والتي وصفتها الشركة بأنها أزمة حادة يقودها الموردون، وذلك قبل أسابيع من الإعلان عن سلسلة Pixel 11.

بعد طرح تصميمه الجديد الزجاج السائل Liquid Glass، على نطاق واسع لمعظم مستخدمي تطبيق واتساب على نظام iOS، بدأ تطبيق المراسلة اختبار تغيير بصري جديد يركز هذه المرة على شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذجها الجديد Opus 5، أحدث إصدار من سلسلة نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يوفر أداء أعلى ومرونة أكبر مقارنة بنموذج Fable 5، مع تكلفة تشغيل أقل وقيود أمنية أخف، ما يجعله خيارا أكثر ملاءمة للعديد من الاستخدامات.

تواصل آبل تطوير خدمة Apple Pay لتعزيز تجربة الدفع عبر أجهزة آيفون، بعدما كشفت عن أربع مزايا جديدة تستهدف تسهيل عمليات الشراء داخل المتاجر، وعبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مع إضافة أدوات تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة بطاقاتهم ومكافآتهم.

أعلنت شركة أوبن إيه آي OpenAI، عن تحديث جديد لتطبيق ChatGPT على أجهزة سطح المكتب، يضيف دعما للوضع الصوتي ChatGPT Voice، بما يتيح للمستخدمين التحدث مباشرة إلى التطبيق للتحكم في وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنفيذ مهام مختلفة على أجهزة الكمبيوتر باستخدام الأوامر الصوتية.