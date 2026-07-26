أوبن إيه آي تضيف الوضع الصوتي إلى تطبيق ChatGPT على سطح المكتب

أعلنت شركة أوبن إيه آي OpenAI، عن تحديث جديد لتطبيق ChatGPT على أجهزة سطح المكتب، يضيف دعما للوضع الصوتي ChatGPT Voice، بما يتيح للمستخدمين التحدث مباشرة إلى التطبيق للتحكم في وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنفيذ مهام مختلفة على أجهزة الكمبيوتر باستخدام الأوامر الصوتية.

ويعتمد التحديث على عائلة النماذج الصوتية الجديدة ChatGPT-Live، التي كشفت عنها الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري، بهدف توفير تفاعل صوتي أكثر سلاسة وكفاءة مع المساعد الذكي.

وأوضحت الشركة أن ChatGPT Voice يعمل مع كل من ChatGPT Work وCodex، كما يمكنه الاستفادة من قدرات استخدام الحاسوب للوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات وإنجاز المهام داخلها.

وعلى أجهزة macOS، يمكن للمستخدمين، عبر ميزة Appshots، السماح للتطبيق بالاطلاع على محتوى الشاشة، بما في ذلك النصوص البديلة Alt Text، لتقديم مساعدة أكثر دقة.

ChatGPT

وكان الإصدار الصوتي المخصص للهواتف الذكية قد وفر عند إطلاقه محادثات أكثر طبيعية مع تحسين التعامل مع مقاطعة المستخدم أثناء الحديث، لكنه لم يكن قادرا على تنفيذ إجراءات مباشرة على الهاتف.

أما التحديث الجديد لنسخة سطح المكتب، فيقدم قدرات أوسع، إذ يتيح للمستخدمين إصدار أوامر صوتية معقدة تتضمن عدة خطوات متتالية، مع إمكانية تفاعل التطبيق وطلب معلومات إضافية عند الحاجة لإكمال المهمة.

وخلال عرض توضيحي، استعرضت OpenAI كيفية استخدام مطور برمجيات للتطبيق عبر أمر صوتي واحد لإنشاء سلسلة محادثة جديدة، وإعداد طلب دمج، ثم تحديد السبب الجذري لخلل برمجي، ما يعكس توسع قدرات المساعد في تنفيذ المهام البرمجية.

كما أشارت الشركة إلى أن المستخدمين يمكنهم الاستفادة من ChatGPT Voice داخل Codex عبر تطبيق iOS من خلال ميزة الوصول عن بعد.

وفي سياق المنافسة المتزايدة في مجال المساعدات الصوتية، أعلنت أنثروبيك أيضا عن تحديث وضع المحادثة الصوتية في مساعدها Claude، ليصبح قادرا على استخدام نماذج Opus وSonnet وHaiku لإنجاز مهام داخل تطبيقات مثل جيميل وتقويم جوجل وSlack وNotion وCanva، في خطوة تعكس تسارع المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتقديم مساعدين رقميين أكثر قدرة على تنفيذ المهام اليومية.