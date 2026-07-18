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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بإجراءات حماية جديدة.. OpenAI تعزز أمان المراهقين على ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

تسعى شركة "أوبن إيه آي" OpenAI، إلى جعل استخدام ChatGPT أكثر أمانا للمراهقين، من خلال تحديث جديد يتجاوز مجرد تطبيق مرشحات للمحتوى، إذ كشفت الشركة عن رؤيتها بشأن أهمية إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للشباب مع توفير وسائل حماية مصممة خصيصا لأعمارهم.

وأكدت OpenAI أن منع المراهقين من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل قد يتركهم غير مستعدين للتعامل مع إحدى أبرز التقنيات التي ستشكل جيلهم. 

وأوضحت الشركة أن نحو 90% من المراهقين يستخدمون ChatGPT أسبوعيا بالفعل لأغراض مثل التعلم، والبحث، وتنظيم المهام، ما يجعل توفير تجربة آمنة ومناسبة لأعمارهم أمرا ضروريا.

كيف تحمي OpenAI المراهقين أثناء استخدام ChatGPT؟

أضافت الشركة نظاما للتنبؤ بالعمر، يتيح لـ ChatGPT تطبيق تجربة استخدام أكثر ملاءمة للعمر تلقائيا عندما يقدر النظام أن المستخدم دون 18 عاما. 

وفي حال عدم قدرة النظام على تحديد العمر بدقة، فإنه ينتقل تلقائيا إلى إعدادات التجربة الأكثر أمانا للمراهقين.

وتشمل إجراءات الحماية الجديدة تشديد القيود على المحتوى الضار، بما في ذلك المشاهد العنيفة جدا، ومحتوى إيذاء النفس، والمعلومات التي قد تعزز صورة جسدية غير صحية، إضافة إلى التحديات الخطرة المنتشرة عبر الإنترنت.

كما سيحصل المراهقون على تذكيرات أكثر تكرارا بأخذ فترات راحة خلال جلسات الاستخدام الطويلة، بهدف تشجيعهم على الابتعاد عن الشاشة لفترات مناسبة.

ومن جانب آخر، توسع OpenAI أدوات الرقابة الأبوية، حيث سيتمكن الآباء من تحديد ساعات الهدوء، وتعطيل وضع الصوت، وإدارة الوصول إلى ميزة إنشاء الصور، بالإضافة إلى تلقي إشعارات في بعض الحالات عالية الخطورة، مثل ظهور مؤشرات محتملة على إيذاء النفس.

ChatGPT

أدوات تعليمية جديدة لمساعدة المراهقين على التعلم

يركز جانب كبير من التحديث على جعل ChatGPT أداة تساعد الطلاب على الفهم والتعلم بدلا من الاكتفاء بتقديم إجابات جاهزة. 

وتعمل ميزة Study Mode، التي طورت بالتعاون مع معلمين وخبراء في مجال التعليم، على توجيه الطلاب خلال حل المشكلات خطوة بخطوة بدلا من تقديم الحلول مباشرة.

ويمكن للآباء الآن تفعيل وضع الدراسة تلقائيا لحسابات أبنائهم المراهقين عبر إعدادات الرقابة الأبوية، كما أضافت OpenAI أوامر بدء جديدة مخصصة للواجبات الدراسية، إلى جانب أدوات تفاعلية في الرياضيات والعلوم تستخدم حاليا من قبل 18 مليون مستخدم أسبوعيا عبر أكثر من 250 موضوعا.

وقالت الشركة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين إتاحة الذكاء الاصطناعي للمراهقين وضمان بقاء التعلم والإبداع والسلامة في مقدمة الأولويات.

استخدام ChatGPT أوبن إيه آي ذكاء اصطناعي

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