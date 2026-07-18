ضبط قائد ميكروباص لتحميله جاموسة داخل السيارة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" باستخدام السيارة فى غير الغرض المرخصة له وتحميل رأس ماشية بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والقائم على تصويره (مزارعان – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) وبحوزتهما "رأس الماشية" ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتصوير المقطع على سبيل المزاح خلال شهر يونيو المنقضى حال عودتهما عقب شراء "رأس الماشية" من أحد الأسواق بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

كما أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص " وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) وبمواجهته أيد ماسبق .

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





