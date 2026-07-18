خسر شقى عمره.. أهالي المنوفية يطلقون مبادرة لتعويض تاجر بعد حريق معرضه

في لفتة إنسانية قرر بعض أهالى المنوفية جيران صاحب معرض للأدوات الكهربائية تعرض للحريق وخسر شقى عمره أن يطلقوا مبادرة لجمع تبرعات لتعويض جزء من خسائر صاحب المعرض.

حريق معرض للادوات الكهربائية

شهدت محافظة المنوفية حريقا ضخما في قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا في أحد معارض الادوات الكهربائية والمنزلية، حيث تفاجأ الأهالي بالحريق بعد منتصف الليل.

شهود عيان للواقعة

أكد أحد الأهالي لـ " صدى البلد" انهم تفاجأوا بالحريق وحاولوا السيطرة عليه إلا أنهم فشلوا في السيطرة وتفاجأوا بتضخم الحريق، وأكد أحد شهود العيان أن أهالي القرية كلهم من شباب ونساء ورجال وأطفال كانوا متواجدين على قلب رجل واحد لمحاولة السيطرة على الحريق.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوقوع حريق في أحد معارض الادوات الكهربائية والمنزلية بقرية شبرا بخوم التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بالحماية المدنية إلا أن الأهالي سيطروا على الحريق، وقد بلغت الخسائر لأكثر من مليون جنيه، وقد بدأوا الأهالي بقرية شبرا بخوم مبادرة لجمع تبرعات لمحاولة تعويض الخسائر التي لحقت بمالك المعرض.