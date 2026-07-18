لابورتا يوجه إنذارًا إلى أتلتيكو مدريد بسبب صفقة جوليان ألفاريز

وجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رسالة واضحة إلى أتلتيكو مدريد بشأن صفقة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مؤكدًا أن النادي الكتالوني لن يظل في حالة انتظار لفترة طويلة لحسم موقف اللاعب.

وأوضح لابورتا أن برشلونة تقدم بعرض وصفه بـ"الكبير" للتعاقد مع ألفاريز خلال سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي أصبح بيد إدارة أتلتيكو مدريد.

وأكد رئيس برشلونة أن النادي لن يقوم برفع قيمة العرض المقدم، مضيفًا أن استمرار الصفقة مرهون بسرعة حسم المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وقال لابورتا: "تقدمنا بعرض مهم، وإذا كان أتلتيكو مدريد يرغب في الموافقة عليه فهذا أمر جيد، لكننا لن ننتظر إلى ما لا نهاية".

وأضاف أن إدارة برشلونة وضعت جدولًا زمنيًا لإنهاء الملف، موضحًا أن موقف النادي سيتحدد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو، سواء بالاستمرار في الصفقة أو التوجه إلى خيارات أخرى.

وأشار رئيس النادي الكتالوني إلى أن برشلونة أعد قائمة بديلة من الأسماء تحسبًا لتعثر المفاوضات، مؤكدًا أن التخطيط للميركاتو لن يتوقف على لاعب واحد فقط، وأن الإدارة حريصة على تنفيذ خطتها دون تأخير.