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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإيرادات وصلت لـ 50 ألف جنيه.. نوستالجيا 80/ 90 تعود على مسرح محمد عبدالوهاب

نوستالجيا ٩٠/٨٠
نوستالجيا ٩٠/٨٠
أحمد إبراهيم

عاد العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ ، مرة أخرى على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية والذي يقوم بإخراجه الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، وذلك خلال الموسم الصيفي الذي بدأت فعالياته يوم ٩ من شهر يوليو الجاري.

ويقام العرض تحت رعاية معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوه القائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

ورفع عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ شعار كامل العدد على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية ووصل إجمالي إيردات ليلة أمس ٥٠ ألف جنيه.

العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي نوستالجيا 90/80 بطولة تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الجديدة بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية .. توزيع موسيقي محمد مصطفى .. ديكور محمد جابر .. ملابس رنا عبدالمجيد .. إضاءة عز حلمي .. ماكياج إسلام عباس .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وبدأ الموسم الصيفي على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية من ٩ يوليو الجاري بتقديم مجموعة من العروض منها فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب كما يشارك السيرك القومي بمجموعة من الفقرات.

من ناحية أخرى تيدأ المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك على مسرح محمد عبدالوهاب أيام الأربعاء، الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك فكرتها مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه عام 1967 وهو يعبر عن الهوية المصرية.

غرام في الكرنك بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية .. رؤية موسيقية المايسترو محمود صادق .. ديكور محمد جابر .. إضاءة عز حلمي .. ملابس هبة جودة .. ماكياج إسلام عباس .. مونتير وفيديو ماكينج عبدالرحمن غريب .. مخرجان مساعدان محمد عمر، أحمد مصطفى .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

تامر عبد المنعم 

وكان الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد استعرض فيما قبل الخطة الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وقال : بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققناه بتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي خلال المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك كان لزاما علينا أن نطوف بالعرض في جميع مسارح وزارة الثقافة وسنبدأ بمسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية لكي يستمتع جميع فئات الشعب المصري في كل محافظاته وهي خطة بدأت ولن تنتهي.

وأكد "عبدالمنعم" على محورية القوى الناعمة في تشكيل الوعي المجتمعي المصري معتبر إياها أداة أساسية للهوية الوطنية والتاريخ الثقافي العريق.

وأوضح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن هذا الموسم سيشهد إنتشار لفرق القطاع بالتعاون مع المهندس أيمن عطية محافظ الأسكندرية في إطار مهرجان ثقافي فني بعنوان "الإسكندرية تاني" ومن ناحية أخري يشهد مهرجان الإسكندرية تاني افتتاح السيرك القومي بمنطقة ميامي بدءا من ١٠ يوليو وسيشهد حفلات بمواقع مختلفة لنجوم الغناء بالإضافة إلى ساحات لتقديم عروض الفولكلور والرقص الشعبي مجانا للجمهور والمصيفين.

نوستالجيا ٩٠٨٠ مسرح محمد عبدالوهاب الفنان تامر عبدالمنعم تامر عبدالمنعم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

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