عودة نوستالجيا ٩٠/٨٠ خلال حفلات أعياد الربيع على مسرح البالون

اتفق الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مع المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح بعودة العرض المسرحي الإستعراضي الغنائي نوستالجيا ٩٠/٨٠ خلال حفلات أعياد الربيع وذلك يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح البالون.

تقام إحتفالية عيد الربيع تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتقدم إحتفالية عيد الربيع على فصلين حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات المحببة لدى الجمهور.

ويبدأ الفصل بالعرض الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهو بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الجديدة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز بمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد أبو صالح .. إعداد موسيقى محمد مصطفى .. إضاءة عز حلمي .. مكياچ إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم : سيتم إعادة مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك لإستكمال الميزانية التي تم إعتمادها من معالي وزيرة الثقافة والتي يتبقى فيها حوالي ٧ ليالي.