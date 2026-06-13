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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار تهمك| أسعار الذهب والعملات.. وتفاصيل حالة الطقس في مصر

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد
محمود محسن

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 13 يونيو 2026.

القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 13 يونيو 2026

 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 13  يونيو 2026
العظمى

القاهرة 36

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 39

مطروح 30

أسوان 41

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
وقالت “الأرصاد”، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الدولار بكام انهاردة.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13 يونيو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.03 جنيه

سعر الشراء: 51.93 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.03 جنيه

سعر الشراء: 59.91 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.54 جنيه

سعر الشراء: 69.39 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.86 جنيه

سعر الشراء: 13.83 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.16 جنيه

سعر الشراء: 14.13 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13 يونيو.. عيار 21 بكام؟
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.


 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5305 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6190 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7074 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49520 جنيها.



 


 

أسعار الذهب الدولار العملات درجات الحرارة الطقس

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