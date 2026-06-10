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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب ترتفع في هذا التوقيت ومفاجأة بعيار 21.. رئيس الشعبة يوضح

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تحظى أسعار الذهب بالسوق المحلي اهتمام من قبل عدد كبير من المواطنين، والكثير يسأل عن مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهل الانخفاضات الحالية مستمرة أم سيكون هناك ارتفاعات، وما هو الموعد المتوقع للارتفاعات المرتقبة، وآخر سعر لعيار 21 كونه الأكثر بيعا وشراء من المواطنين.

وأكد الإعلامي أحمد دياب، مذيع صدى البلد، عبر برنامج صباح البلد، أن أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، أن أسعار الذهب ترتبط بسعر الدولار والأوضاع الاقتصادية العالمية.

الذهب
الذهب 

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6440 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7360 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51520 جنيه.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن التراجع الذي تشهده أسعار الذهب حاليا يرتبط بالتطورات الاقتصادية العالمية واتجاه المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا عزز جاذبية السندات وأدوات الدين مقارنة بالذهب.

أسعار الذهب
الذهب 

وأوضح مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأسواق تترقب احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، في ظل المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الأصول ذات العائد المرتفع بدلا من الذهب.

وأضاف مصطفى بدرة، أن البنوك المركزية الكبرى ما زالت تواصل شراء الذهب والاحتفاظ به ضمن احتياطياتها، رغم قيام بعض البنوك المركزية ببيع جزء من حيازاتها لتوفير السيولة، ومن بينها البنك المركزي التركي الذي لجأ إلى بيع جزء من احتياطياته الذهبية لمواجهة ضغوط اقتصادية.

تقلبات الأسواق العالمية

وأشار مصطفى بدرة، إلى أن انخفاض أسعار الذهب الحالي يبدو مرحليا، متوقعا أن تعود الأسعار إلى الارتفاع حال تراجع التوترات الجيوسياسية وتهدئة الصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بالتطورات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وأكد أن الوقت الحالي يعد مناسبا لشراء الذهب بهدف الادخار والاحتفاظ طويل الأجل، محذرا في الوقت نفسه من المضاربة السريعة على المعدن الأصفر، نظرا لتقلبات الأسواق العالمية وتأثر الأسعار بالأحداث الاقتصادية والسياسية.

في نفس الإطار أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذ أمن، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

أنصح المواطنين بشراء الذهب

وأضاف هانى ميلاد: "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب بهذا الموعد

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

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