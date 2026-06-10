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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب محليًا وعالميًا وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6350 جنيهًا للبيع، مقابل 6425 جنيهًا سعر مستهل التعاملات المسائية، بانخفاض قيمته 75 جنيهًا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم  الأربعاء 10 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7255 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6350 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6300 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5445 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5400 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4235 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50800 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50400 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 225725  جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 223945 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 52.96 جنيه مقابل 51.72 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4260 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب مشغولات ذهبية الصاغة

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