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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب عالميا.. وعيار 21 يسجل 6390 جنيها

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

واصلت أسعار الذهب تراجعها محليا وعالميا، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6390 جنيهًا للبيع مقابل 6390 جنيها سعر مستهل التعاملات المسائية لينخفض بقيمة 35 جنيها.

بينما سجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية هبوطا كبيرا ليسجل 4285 دولارا مقارنة 4341 دولار منذ ساعتين بتراجع 56 دولارا.

تراجعت أسعار الذهب محليا وعالميا، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6425 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4341 دولارا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم  الثلاثاء 9 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7305 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7245 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6390 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6340 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5475 جنيها. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5435 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4260 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4225 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.120 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50.720 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 227145 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 225365 جنيها.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 53 جنيها مقابل 51.72 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4285.5 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب سعر أوقية الذهب جرام الذهب سعر الجنيه الذهب تراجع سعر الذهب

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