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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيين : سنواصل التصعيد و سنرد على الهجوم الأخير لقوات التحالف

عناصر من ميليشيا الحوثي
عناصر من ميليشيا الحوثي
محمود نوفل

أكد المكتب السياسي لميليشا الحوثي أن استهداف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمنشآت مدنية في الحديدة وجزيرة كمران تصعيد خطير وامتداد لنهج الحصار.

وقال المكتب السياسي لـلحوثيين في بيان له : قوات التحالف حاولت تعويض إخفاقاتها العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني.

وشدد البيان الحوثي على أن استهداف الأعيان المدنية يعد انتهاكا صارخا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية.

وزاد البيان قائلا : الجرائم الأخيرة لن تمر من دون رد ومعادلة الردع التي أرساها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة أصبحت واضحة وثابتة.

وإختتم الحوثي البيان بالقول : الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر

الحوثيين قوات تحالف دعم الشرعية اليمن ميناء الحديدة جزيرة كمران

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