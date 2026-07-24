الاحتلال يصعد اقتحاماته في الضفة.. إصابات في بيت لحم ونابلس وإغلاق مداخل قرى جنوب جنين

أ ش أ

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفينة التجارية السعودية "إنسيليا" في أثناء إبحارها، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية ويهدد إمدادات الغذاء والطاقة العالمية.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة- في بيان- أن الاعتداء يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين وخرقا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تواصل الميليشيا ارتكابها.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها.