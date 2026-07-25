الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران

نقلت قناة أيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي القول بأن قوات الجيش الأمريكي نجحت أمس الجمعة في تعطيل سفينة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على إيران.



وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن السفينة التي تم تعطيلها هي الخامسة منذ إعادة فرض الحصار على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ذكرت في وقت سابق ، أن قواتها أعادت توجيه 12 سفينة تجارية وعطلت واحدة منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وقال بيان صدر عن سنتكوم: "منذ استئناف الحصار البحري ضد إيران ، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية".

وكان الجيش الأمريكي قد رفع الحصار في 18 يونيو الماضي عن الموانئ الإيرانية، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وبعد أقل من شهر، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار البحري على إيران على خلفية انهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد استهداف إيران لعدد من السفن في مضيق هرمز.