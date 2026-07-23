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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"سنتكوم": إعادة توجيه 12 سفينة منذ استئناف الحصار البحري لإيران

الحصار البحري لإيران
الحصار البحري لإيران
أ ش أ

 أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، بأن قواتها أعادت توجيه 12 سفينة تجارية وعطلت واحدة منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وقال بيان صدر عن سنتكوم: "منذ استئناف الحصار البحري ضد إيران قبل تسعة أيام، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية".

وكان الجيش الأمريكي قد رفع الحصار في 18 يونيو الماضي عن الموانئ الإيرانية، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وبعد أقل من شهر، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار البحري على إيران على خلفية انهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد استهداف إيران لعدد من السفن في مضيق هرمز.

القيادة المركزية سنتكوم سفينة تجارية الحصار البحري

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