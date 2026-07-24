ناشئات مصر يواصلن التألق بفوز جديد على الكاميرون في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

حقق منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة فوزًا مستحقًا على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئات المقامة على صالة نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 20 وحتى 30 يوليو 2026.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب المصري بواقع: 25-14 في الشوط الأول، و25-11 في الشوط الثاني، و25-14 في الشوط الثالث، ليواصل الفريق تقديم عروضه القوية في البطولة.

وقدم منتخب مصر أداءً مميزًا منذ انطلاق اللقاء، حيث فرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل التركيز والانسجام بين اللاعبات، ليحسم المواجهة بثلاثية نظيفة ويؤكد جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة.

وكان منتخب مصر للناشئات قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز قوي على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل، في بداية مشواره بالمسابقة القارية.

وتضم قائمة المنتخب المصري اللاعبات: ندى نادر، ملك سامح، حلا بليغ، يارا رامز، خديجة رامي، هنا كريم، كارما عبد المنعم، ريان محمد، كارلا بطرس، رنا حسام، جنا حسام، هنا الغيطاني، وملك سامح.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن تهاني طوسون، ويعاونها إكرامي هيكل مدربًا عامًا، وعمرو التوني محلل أداء، والدكتورة أشرقت محمد طبيبة المنتخب، فيما تترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم.

ويحرص عدد من نجمات منتخب مصر السابقات للكرة الطائرة على حضور مباريات المنتخب ودعمه خلال البطولة، ومن بينهن نادية رشاد، نادية ساري، نجلاء فوزي، يسرا عبد الكريم، ونشوى عماد