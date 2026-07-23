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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يصل تركيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد | صور

بيراميدز يصل تركيا
بيراميدز يصل تركيا
حمزة شعيب

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تركيا استعدادا لخوض معسكر الإعداد الخارجي تحضيرا للموسم الجديد.

وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة من القاهرة مباشرة إلى مدينة أرضروم التركية التي يقيم بها الفريق معسكره والذي يمتد حتى يوم 9 أغسطس المقبل قبل العودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليومية في المدينة التركية طوال فترة المعسكر على أن يخوض 4 مباريات ودية قوية سيتم الإعلان الكشف عن أطرافها خلال الأيام المقبلة.

ويبدأ بيراميدز تدريباته بداية من الجمعة، حيث قرر المدير الفني رولاني موكوينا أن يرفع الحمل البدني وخوض تدريباته على فترتين صباحا ومساء في إطار برنامج الإعداد الموضوع للوصول بالفريق إلى أعلى معدل لياقة بدنية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

بيراميدز تركيا معسكر بيراميدز

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