بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم “خلي بالك من نفسك”

شاركت المطربة بوسي جمهورها أحدث إطلالاتها، بعدما نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، من حضورها العرض الخاص لفيلم “خلي بالك من نفسك”.

وظهرت بوسي بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في فعاليات العرض الخاص للفيلم، الذي يقوم ببطولته الفنانان ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا، حيث تشارك أيضًا في العمل من خلال تقديم الأغنية الدعائية بالتعاون مع المطرب مسلم.

وتحمل الأغنية عنوان “كلام ماما”، وجرى طرحها بالتزامن مع انطلاق عرض الفيلم في دور السينما.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعي بوسي، الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت من بين تعليقاتهم: “ملكة”، و”إيه الجمال ده”، و”الفستان رائع”، و”قمر”.

ويضم فيلم “خلي بالك من نفسك” نخبة من النجوم، بينهم أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، ولبلبة، إلى جانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم عمرو سعد، وكريم فهمي، وإياد نصار، وهو من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني