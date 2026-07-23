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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بوسي تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية كلام ماما وعلاقتها بياسمين عبدالعزيز.. فيديو

النجمة بوسي
النجمة بوسي
أوركيد سامي

أعربت الفنانة بوسي عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنية "كلام ماما"، الأغنية الدعائية لفيلم "خلي بالك من نفسك"، مؤكدة أن ردود فعل الجمهور فاقت توقعاتها منذ طرحها.

وقالت بوسي، في لقاء خاص  لموقع صدى البلد الإخباري، إنها سعيدة للغاية بالتفاعل الكبير مع الأغنية، مشيرة إلى أن التعاون مع الفنان مسلم كان مميزًا، خاصة أنهما قدما عملًا يناسب أجواء الفيلم ويحمل طابعًا خفيفًا ومبهجًا و أن هذا تاني تعاون مع مسلم

وأضافت: "مبسوطة جدًا بأغنية (كلام ماما)، والتفاعل عليها أسعدني جدًا، وسعيدة بالتعاون مع مسلم، والأغنية لايت ولطيفة وبتناسب أجواء فيلم (خلي بالك من نفسك)."

وحرصت بوسي على تهنئة أبطال وصناع الفيلم، قائلة: "بهني ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، وكل فريق العمل على الفيلم،

كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أن العلاقة التي تجمعهما تتجاوز حدود العمل، وقالت: "ياسمين أختي وصاحبتي وحبيبتي، وبتمنى لها النجاح دايمًا."

وتطرقت بوسي أيضًا إلى النجاح الذي حققته من خلال غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"، مؤكدة أنها ما زالت تتلقى ردود فعل إيجابية على الأغنية، خاصة أن كلماتها لامست مشاعر الجمهور.

وقالت: "تتر (وننسى اللي كان) حقق نجاحًا كبيرًا، والكلمات كانت قريبة من الناس وبتلمس القلب، وده سر وصول الأغنية للجمهور."

وعن سر حفاظها على جمالها وإطلالتها، أكدت بوسي أن الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل، موضحة: "سر الجمال إن قلب الإنسان يكون حلو، لأن اللي جواه بيبان على وشه، وكل ما القلب يكون نضيف، ده بينعكس على الشكل."

ويُعرض حاليًا فيلم "خلي بالك من نفسك" في دور السينما، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد السقا، كريم فهمي، بيومي فؤاد، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم هدى الإتربي نوران  ماجد، ويحظى الفيلم بتفاعل واسع منذ انطلاق عرضه، بالتزامن مع النجاح الذي حققته الأغنية الدعائية "كلام ماما" بصوت بوسي ومسلم.


https://youtube.com/shorts/p55teW9Q5c0?si=k220Mxr2oy722rtf

النجمة بوسي اخبار الفن نجوم الفن

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