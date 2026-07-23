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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة الزرنوق بمدينة دهب

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

 تفقد محافظ جنوب سيناء إسماعيل كمال، المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمنطقة الزرنوق بالعصلة بمدينة دهب، ووجه بإعداد مقايسة عاجلة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل الخدمة للمنطقة.

وأكد المحافظ - وفقا لبيان اليوم /الخميس/ - أهمية سرعة توفير خدمة الصرف الصحي بمنطقة الزرنوق بالعصلة، نظرًا لوقوعها على ساحل البحر، وحرصًا على الحفاظ على البيئة البحرية، ودعم مقومات السياحة، ومنع أي تأثيرات سلبية على الشاطئ والموارد الطبيعية.

وأوضح أن توفير خدمة الصرف الصحي بالمنطقة يمثل أهمية كبيرة في دعم التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويواكب خطط الدولة للارتقاء بالبنية الأساسية بالمناطق السياحية.

يأتي الاهتمام بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دهب في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى البنية الأساسية، ودعم أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها المدينة باعتبارها إحدى أهم المقاصد السياحية بجنوب سيناء، حيث تستهدف جهود التطوير تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجات التوسع العمراني، بما يحقق جودة حياة أفضل للأهالي ويدعم مكانة دهب السياحية.

رافق المحافظ خلال الجولة: المهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وعماد فاروق، رئيس مدينة دهب، وممثلو الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

محافظ جنوب سيناء المناطق المحرومة مدينة دهب

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