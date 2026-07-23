محافظ جنوب سيناء يوجه بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالزرنوق | صور

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمنطقة الزرنوق بالعصلة بمدينة دهب، موجهًا بسرعة إعداد مقايسة عاجلة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى المنطقة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أن سرعة تنفيذ المشروع تمثل أولوية قصوى، نظرًا لوقوع المنطقة على ساحل البحر، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحفاظ على الشواطئ والموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم المقومات السياحية التي تتمتع بها مدينة دهب، ومنع أي آثار بيئية سلبية قد تؤثر في النظام البيئي الساحلي.

وأوضح أن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة الزرنوق يمثل خطوة مهمة لدعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للأهالي، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير البنية الأساسية في المدن السياحية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دهب ضمن خطة الدولة لتحديث ورفع كفاءة مرافق البنية التحتية، بما يلبي احتياجات التوسع ، ويعزز من مكانة المدينة كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في جنوب سيناء، ويوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين والزائرين.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء المهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، واللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، إلى جانب ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.