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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي.. مصر تحصد المركز الأول في ترتيب الناشئات بالبطولة الأفريقية للجودو

. مصر تحصد المركز الأول في ترتيب الناشئات بالبطولة الأفريقية للجودو
. مصر تحصد المركز الأول في ترتيب الناشئات بالبطولة الأفريقية للجودو
أ ش أ

حصد المنتخب المصري للناشئات للجودو 8 ميدالية متنوعة، والمركز الأول في منافسات الكاديت، ضمن البطولة الأفريقية المقامة في المغرب خلال الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجاري.

وفازت بالميداليات الذهبية: شروق عطية في منافسات وزن 44 كجم، وداليدا الغرباوي في منافسات وزن 63 كجم، فيما فازت بالميدالية الفضية: شروق محمد في منافسات وزن 48 كجم، ولمار السيد فضية وزن 57 كجم.

وفازت بالميداليات البرونزية كل من: بانسيه تهاني في وزن 40 كجم، آيتن أحمد جمال الدين وزن 70 كجم، مايا رحمي وزن +70 كجم، ياسمين عبد العال وزن +70 كجم.

وواصل الفراعنة تصدر الدول المشاركة في منافسات السيدات وذلك للمرة الأولى في تاريخهم، بينما جاءت تونس في المركز الثاني، فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث.

وفي منافسات الرجال حصد محمود هيثم الميدالية الذهبية في منافسات 55 كجم، فيما حصد علي الرملي الميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم، وزين أبو شامة الميدالية الفضية في منافسات وزن 90 كجم، وكريم ممدوح الميدالية الفضية في وزن 50 كجم، فيما حصد آدم البحيري الميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كجم، وحصد إسماعيل عبد ربه برونزية وزن 60 كجم.

ومن المقرر أن يخوض غدا الجمعة اللاعبون واللاعبات منافسات الفرق الكاديت ضمن البطولة الأفريقية للجودو بالمغرب.

وقدم محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، التهنئة للاعبين واللاعبات على المجهود الذي تحقق في البطولة الأفريقية للجودو المقامة في المغرب.

المنتخب المصري للجودو المركز الأول البطولة الأفريقية المغرب

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