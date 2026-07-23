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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين في الدقي

اموال
اموال
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس ،  المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين 4 أيام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات وإيصالات تحصيل النقدية الخاصة بالكيان – وعدد من البروشارات الدعائية الخاصة بالكيان – ختم أكلاشيه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالكة الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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