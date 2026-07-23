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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي أحد قيادات الإخوان

بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي
بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي

بدأت الجهات المختصة فحص بلاغ رسمي تقدمت به إيناس، ابنة صلاح متولي، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة بني سويف، ضد عدد من المواقع والحسابات التابعة للجماعة، بعد اتهامها بنشر معلومات وصفتها بغير الصحيحة بشأن ملابسات وفاة والدها، مؤكدة أن ما تم تداوله ألحق بها أضرارًا نفسية ومعنوية.

تفاصيل البلاغ المقدم

بحسب ما ورد في البلاغ، الذي تم تحريره بقسم تكنولوجيا المعلومات بتاريخ 17 يوليو، اتهمت مقدمة البلاغ عددًا من المنصات الإعلامية والحسابات التابعة للجماعة، من بينها «رصد» و«حوار» و«الشهاب لحقوق الإنسان» و«هيثم خليل» و«نافذة مصر»، بنشر روايات غير دقيقة حول أسباب وفاة والدها.

وأكدت أن الادعاءات التي تحدثت عن وفاة صلاح متولي نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه لا تستند إلى وقائع صحيحة، معتبرة أن تداول هذه المعلومات تسبب في أضرار نفسية ومعنوية لها ولأسرتها.

التحقيقات القانونية مستمرة

وأوضحت الجهات المعنية أنها باشرت فحص البلاغ، وجمع المعلومات المتعلقة بما تم نشره عبر المواقع والحسابات المشار إليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار التعامل مع البلاغات المتعلقة بنشر معلومات يُشتبه في عدم صحتها عبر المنصات الرقمية، مع استمرار الجهات المختصة في التحقق من الوقائع قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.

تحذيرات من تداول المعلومات غير الموثقة

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتواصل فيه التحذيرات من خطورة تداول الأخبار غير الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، خاصة في القضايا ذات الطابع الإنساني أو القانوني، لما قد تسببه من آثار سلبية على الأفراد وأسرهم.

كما تؤكد الجهات المعنية بشكل مستمر أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة عند تداول المعلومات، تجنبًا لنشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

حديث عن خلافات داخلية

وفي سياق متصل، تشير تقارير متداولة إلى وجود خلافات داخلية بين بعض قيادات جماعة الإخوان المقيمة خارج البلاد وعدد من عناصر التنظيم، على خلفية ملفات تتعلق بإدارة الموارد المالية وآليات التعامل مع الأزمات التي تواجه بعض الأعضاء وأسرهم.

كما تتحدث هذه التقارير عن تباين في وجهات النظر داخل التنظيم بشأن إدارة المرحلة الحالية، وهو ما يرى مراقبون أنه انعكس على مستوى الثقة بين بعض القيادات والعناصر، في ظل التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الجماعة.

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