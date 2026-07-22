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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نص أخر رسالة من هايدي الشابوري لأخيها ببني سويف: كل أصحابي شاهدين على تديني

هايدي الشابوري
هايدي الشابوري
بني سويف : محمد عبدالحليم

ما زالت قضية هايدي الشابوري فتاة بني سويف بين الشد والجذب العائلي وعلي صفحات التواصل الاجتماعي حيث كتبت علي صفحتها الشخصية : 

السلام عليكم،

ردا علي كل صور السحر والشعوذه اللي بيقولوه، الناس نسيت دينها ونسيت ربها، ولا يفلح الساحر حيث اتي، ازاي بس واحده بتصلي فروضها وبتقرا سوره البقره وءال عمران ويس والنور والصافات والرحمن كل يوم في وردي سحر هيفلح فيا..

ربنا ط شايف ومُطلع فين ربنا احنا للدرجة دي نسيناه، ربنا هيسيب عبده معمي بصيرته للدرجة دي! لو هو فعلا عاملي سحر فين ربنا، ده ربنا مدينا السلاح اللي نحارب بيه،

كل صحابي شاهدين علي تديني وقربي من الله وصلاتي وقيام الليل اللي كنت بعمله جروبات علي الواتس تذكير للصلاه،!!!

ايه العبث ده! هو ده دليل يمحي الاذي اللي عرضتهولي! انا بجد مش مصدقاكم، مش مكفيكم اللي عملتوه فيا ومرمطي وعيشتي ٣٠ يوم وسط ناس لو حد فيهم كان اتهجم عليا القانون مكنش هيحاسبوه لانه غير واعي.؟

اختك لو خفت عليها فعلا ذي ما بتقول اني عملت كدة خوف عليها مش هتطلب منهم يدوها ادويه تتلف خلايا المخ واسمه الدواء (كلوزبكس) الدكاتره تتحري عنه وتعرف الدواء ده بيعمل ايه للشخص السليم وقد ايه بيتعبه، بس لله الامر من قبل ومن بعد.

انا مش هغلط فيكم ولا هسئ لسمعتكم حتي بعد اللي عملتوه فيا طلعت استغيث بس عشان اعرف اعيش حياتي في امان انا لا عارفة اخرج ولا ادخل حابسه نفسي بين اربع حيطان

ومش عارفه ليه وزاره الداخليه لسه مستدعتهمش لحد دلوقت علي الاقل الموضوع يتعرف واقدر اعيش طبيعي، حتي النيابه العامة طلبتني اقول أقوالي خايفه اتحرك من مكاني يتعرضولي في اي مكان انا خايفه انزل الشارع

الشخص ده لو فعلا ساحر ذي ما بيقولو كان قدر يعملهم سحر ومكنوش عملو فيا كدة وكان قدر يخليهم كويسين معايا ومعاه،

انا حقي هاخده قانونا وهراعي انكم اهلي اللي مينفعش اسئ ليهم ولا اقول كلام اكتر من كدة، عملت محضر تشهير بكل حاجه نزلتوها عليا

وودوني لاكبر شيخ قعدوني مع شيخ الازهر لو قالكم دي مسحوره فعلا صدقوني وقتها هعتذرلكم وابوس رجليكم كمان بس اتقو الله فيا كفايه اللي عيشته وشوفته في خلال ال ٣٠ يوم دول انا مش طالبه حاجة ومش عايزه حاجة من حد انا عايزه اعيش طبيعي عايزه ارجع حياتي تاني انا عمري ما اذيت حد في حياتي عشان يحصل فيا كدة

بالعكس ديما لما حد بيحتاجني بيلاقيني.

عمري ما عملتلكم حاجه وحشه انا لو وحشه بجد كنت اتجوزته من وراكم وحطيتكم قدام الامر الواقع لو انا بجد مش متربيه ومجنونه او مسيطره عليا ذي ما بتقولو انا عمري ما اكسركم بس اللي خفت عليه من الكسره هو اللي كسرني

انا لو وحشه بجد كان زماني دلوقت لا نزلت حاجة ولا استغثت كنت رجعتله واتجوزته وبقيت معاه انا عايزه اعيش في امان انا ليا حياه عايزه اعيش ذي ذي اي بنت، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكفي

مكفكوش اللي عملتوه فيا كمان دلوقت بتخوضو في عرضي وشرفي

لله الامر من قبل ومن بعد،، بس ربنا موجود وصدقوني الايام هتثبت مين علي حق ومين علي باطل، يكفيني سيرتي الطيبه بين الناس واني مشوفتش حد بيعيب فيا ومن حبه ربه حبب فيه خلقه ومن كرهه ربه سلط عليه نفسه،

الصور اللي نزلتوها دي صور قرءان والدي الله يرحمه، وجبت البوست بتاعي وانا منزلاه اللهم ان ابي كان تاليا لكتابك فاللهم اجعل له نورا في قبره وحاطه صوره والدي وده البوست اللي جبتو منه الصور

وصورتي وانا حاطه جمب الفنان فتحي عبد الوهاب ده انا بضحك علي نفسي اني لابسه طرحه شبهه كوميك نازل علي النت اخدته وعملته علي نفسي ذي اي بنت بتهزر وده العادي اللي عارفني عارف اني بحب الهزار والضحك وده الطبيعي ف كل بوستاتي مش حاجه تديني

اما الصوره التانيه اللي كاتبه فيها بسم الله الرحمن الرحيم دي خواطر كنت بكتبها من علي النت والصفحه علي التيك توك كنت عملاها قصة وبكتب روايتها والقريبين كلهم عارفين ده بما فيهم اختي

وهنزلكم الصفحه اللي واخده منها الكلام اللي مش مني اصلا ذي ما بيدعو

لله الامر من قبل ومن بعد في حد معموله سحر هيكتب ويذكر ويقر قرءان بتدارو علي اللي عملتوه فيا بحجه فارغه حسبي الله ونعم الوكيل مش جبتولي شيخ وقعد معايا وقال بلسانه دي مفيهاش اي حاجة.! وبشهادتكم الكلام ده وقدام عنيكم ليه عملتلكم ايه عشان كل ده! معرفتوش تثبتو اني مريضه نفسيه عشان تحجروا عليا روحتو للسحر ونسيتو ربنا اللي مطلع وشايف

اومال بتكلموني ارجع ونتفاهم ودي والدنيا تتحل ليه طلاما لسه ذي ما انتو! طالعين في فيديوهات تقولو انتي مننا ومالناش غيرك واحنا سند لبعض منين بتقولو كلام وتطلعو بحاجات تانية عكسها وتحاولو تشوه سمعتي بتعشموني انكم هترجعولي الامان معاكم من تاني ليه وانتو بتخوضو في عرضي وشرفي كل اللي همكم منظركم قدام الناس يبان كويس وتزيفو الحقيقة واطلع انا الغلطانه بس القانون هيجبلي حقي والحقيقه باذن الله هتظهر وكلكم هتعرفوا ان انا اللي علي حق مش ان انتو تزيفو الواقع عشان شكلكم بس مهتمتوش بشكلي وعلي الرغم من ده كله انا باردوا مش هغلط فيكم انا حقي هجيبه بالقانون واي حد هيشوه صورتي بكلام مش صح هعمله محضر تشهير

هتوصلوني لمرحله الانتحار بسبب اللي بتعملوه انتو عايزين كدة يعني!

عايزين كدة عشان توصلو للي عوزينه باردوا بطريقة تانية معرفتوش تاخدوها حجر عليا واحتجازي هتعملوها نفسياً ..

سبوني في حالي انا مطلبتش اي حاجة غير الامان مأذتكوش في سمعتكم لله الامر من قبل ومن بعد

فوضت امري لله .. بس ربنا موجود وفوق الجميع ربنا اسمه العدل"

بني سويف الشابوري هايدي

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