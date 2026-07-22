خدمة اجتماعية "بني سويف" تنظم مؤتمراً لاستعراض حصاد إنجازاتها للعام الماضي

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية مؤتمراً موسعاً لاستعراض حصاد إنجازاتها للعام الجامعي 2025/2026.

وتضمن المؤتمر تكريم منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وفريق الأمن، تقديرًا لجهودهم المخلصة والعطاء المتميز على مدار العام.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية: الدكتور محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فضل محمد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب)، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة من رؤساء الأقسام، والباحثين، والكوادر الأكاديمية بالكلية.

وأوضح الدكتزر طارق علي، أن المؤتمر استعرض أبرز ما حققته الكلية من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، والتي شملت تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، ودعم التدريب الميداني، وتفعيل الشراكات المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية والمبادرات التي أسهمت في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر تناول عرضاً تفصيلياً لمؤشرات الأداء التي تحققت بالكلية خلال العام، وما شهدته من فعاليات علمية ومؤتمرات للأقسام العلمية، فضلاً عن الجهود المستمرة في نشر ثقافة الجودة والاعتماد، بما يتماشى مع رؤية جامعة بني سويف ورؤية مصر 2030. كما أكد التزام الكلية بمواصلة التطوير المؤسسي، وتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي، ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، في ختام المؤتمر، عن أن ما تحقق من إنجازات بـ "خدمة اجتماعية بني سويف" هو ثمرة العمل بروح الفريق والتعاون البناء بين جميع قطاعات الكلية. ووجه الشكر والتقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب على جهودهم المخلصة، مؤكداً استمرار الكلية في تنفيذ خططها التطويرية والارتقاء بأدائها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة.