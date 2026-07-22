قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أشهر.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأدوية العلاجية
كامل الوزير يتفقد محطتي السكة الحديد والأتوبيسات بمرسى مطروح ويوجه برفع كفاءة الخدمات
موتسيبي : فخور بالمنتخبات الأفريقية في كأس العالم ..وانظروا لما فعلته مصر أمام الأرجنتين
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة من حيث المبدأ
روبيو: هناك أزمة ثقة مع النظام الإيراني.. ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين
ضياء رشوان يدعو لوقف الخلافات بين الصحفيين: لا فتنة بيننا وأطفئوها فورًا
رئيس برلمانية النور: المنصات الإلكترونية لن تدير مصر.. ومؤسسات الوطن أذرع بناء وليست أجسامًا غريبة
رئيس القومي للمرأة تلتقي محافظ كفر الشيخ وتؤكد على أهمية التعاون المشترك
كشف لغز اختطاف رضيع في أسيوط خلال أقل من 10 ساعات
الداخلية: صانعة محتوى أقرت بفبركة فيديو اتهام زوجها بالاتجار في المخدرات لزيادة المشاهدات
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية خطرة وتضبط مخدرات بـ138 مليون جنيه
بعد جدل رأفت الهجان.. أحمد ماهر: عاتبت أشرف زكي على التسرع في بيان النقابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خدمة اجتماعية "بني سويف" تنظم مؤتمراً لاستعراض حصاد إنجازاتها للعام الماضي

خدمة اجتماعية بني سويف
خدمة اجتماعية بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية مؤتمراً موسعاً لاستعراض حصاد إنجازاتها للعام الجامعي 2025/2026. 

وتضمن المؤتمر تكريم  منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وفريق الأمن، تقديرًا لجهودهم المخلصة والعطاء المتميز على مدار العام.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية: الدكتور محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فضل محمد أحمد   وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب)، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة  من رؤساء الأقسام، والباحثين، والكوادر الأكاديمية بالكلية.

وأوضح الدكتزر طارق علي، أن المؤتمر استعرض أبرز ما حققته الكلية من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، والتي شملت تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، ودعم التدريب الميداني، وتفعيل الشراكات المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية والمبادرات التي أسهمت في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر تناول عرضاً تفصيلياً لمؤشرات الأداء التي تحققت بالكلية خلال العام، وما شهدته من فعاليات علمية ومؤتمرات للأقسام العلمية، فضلاً عن الجهود المستمرة في نشر ثقافة الجودة والاعتماد، بما يتماشى مع رؤية جامعة بني سويف ورؤية مصر 2030. كما أكد   التزام الكلية بمواصلة التطوير المؤسسي، وتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي، ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة. 
ومن جانبه، أعرب الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، في ختام المؤتمر، عن أن ما تحقق من إنجازات بـ "خدمة اجتماعية بني سويف" هو ثمرة العمل بروح الفريق والتعاون البناء بين جميع قطاعات الكلية. ووجه الشكر والتقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب على جهودهم المخلصة، مؤكداً استمرار الكلية في تنفيذ خططها التطويرية والارتقاء بأدائها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة.

بني سويف جامعة بني سويف خدمة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

الذهب

تجاوز 47 ألفاً.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2026

رازوفيتش

تفاصيل عقد الزمالك مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مستشهدا بأداء مصر أمام الأرجنتين.. موتسيبي: إفريقيا قريبة من التتويج بكأس العالم

مصطفي شوبير

طارق السيد: الأهلي يتلقى عرضًا سعوديًا من أحد أندية الوسط لضم مصطفى شوبير

الكاف

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لرئيس الكاف لحسم شكل دوري أبطال أفريقيا

بالصور

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

نائب رئيس مجلس الوزراء: دعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في عدد من القطاعات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد