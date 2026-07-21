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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يُناقش مع وفد الوكالة الإيطالية للتنمية "AICS" تعزيز التعاون

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم، وفد الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنميةAICS ، وذلك في حضور  "بلال حبش" نائب المحافظ، لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوكالة ، ضمن برنامج التنمية الريفية المتكاملة لمصر EU ZIRA3A، والممول من الاتحاد الأوروبي ، ويتم تنفيذه في محافظات :بني سويف، أسيوط، وسوهاج.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور تببيرو مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، الدكتور نيكولا مدير برنامجEU ZIRA3A، والدكتور رافايال المسؤول الفني لبرنام EU ZIRA3A،الدكتور جورجيو ، والدكتور محمد عبد المنعم ممثلي الشركة الأوروبية للاستشارة الزراعية المُنفذة لبعض أنشطة البرنامج، والدكتور إسلام الفاصلي _قطاع الزراعةبالبرنامج، والمهندس صلاح سرحان _قطاع الري بالبرنامج، والدكتور إبراهيم داود المسؤول الميداني للبرنامج ببني سويف، ومن المحافظة: المهندس أمين وكيل وزارة الزراعة،الدكتور  علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية،  نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم استعراض محاور وأنشطة المشروعات التي تنفذها الوكالة بالمحافظة، والتي تشمل:تعزيز دور الارشاد الزراعي والطب البيطري،وتعزيز سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية"من خلال إدخال محاصيل متنوعة"والزراعة العضوية والمؤشرات الجغرافية ،تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية،و تحسين وتنويع مصادر الثروة الحيوانية ، و تحسين التعليم الفني الزراعي، وإعادة تأهيل الترع والمساقي، وزيادة مكافحة الآفات وسلامة الأغذية والتوقعات الاقتصادية من خلال إدخال آليات حماية المحاصيل المتنوعة والمتكاملة وتعزيز الاستخدام المستدام لمبيدات الآفات وزيادة مراقبة مخلفاتها علاوة على بناء قدرات الحجر الزراعى المصرى.

من جهته أعرب محافظ بني سويف، عن تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين الوكالة وأجهزة المحافظة في العديد من مجالات التنمية الزراعية، والتي تعد أحد محاور الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها بني سويف وتشمل مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، لاسيما وأن بني سويف تعتبر محافظة زراعية في المقام الأول،ولديها من الموارد والمقومات التنافسية التى تؤهلها لتحقيق التنمية فى هذا القطاع ، خاصة فى مجال التصنيع الزراعي، وهو ما  يتسق مع ما تنفذه الدولة من مشروعات في الري والزراعة مثل المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف المائية وأساليب ونظم الري الحديث وغيرها.

هذا ويتضمن برنامج وفد الوكالة الإيطالية، زيارة بعض المشروعات والأنشطة المنفذة ضمن برنامج التنميةالريفية ببعض مراكز ومدن المحافظة،وتشمل الوحدة البيطرية بمنشأة الحاج،والحملة التوعوية بروابط مستخدمي المياه ببراوة باهناسيا،مصنعا لأعلاف غير التقليدية "تحت الإنشاء" بسدس ، ومركز التلقيح الصناعي، وحقل إرشادي ببني عدي، ومدرسة حقلية بابشنا.
 

بني سويف سدس ابشنا

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