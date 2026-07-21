إزالة تعديات ورفع مئات الأطنان من المخلفات استجابة لشكاوى المواطنين في بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، لرفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستوى النظافة، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع الإشغالات، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري.

في مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة كما تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بعزبة حسين سليمان التابعة لقرية البهسمون، وإزالة متغير مكاني غير قانوني عبارة عن حائط من البلوك الأبيض بقرية نزلة المشارقة، إلى جانب متابعة تمهيد طرق ننا/صفط راشين، وننا/إهناسيا، وننا/منيل موسى، ورفع المخلفات من جانبيها وتوريدها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، فضلاً عن متابعة انتظام مشروع الجمع المنزلي بقرى الوحدة المحلية بننا، واستمرار الوحدات القروية في تمهيد الطرق، ورفع التراكمات، وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، والتصدي لمخالفات البناء

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، تواصلت حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة، شملت شارع الجيش، وأبو بكر الصديق، والمنشية، والشامية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، إلى جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية دنديل والبرج وكوم أبو خلاد، وتمهيد وتسوية الشوارع باستخدام الجليدر، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي. كما نفذت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع إدارة التموين، حملة رقابية على الأسواق أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة، شملت محضرًا لحيازة طن دقيق بدون فواتير، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية سارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، عقد أسامة يونس رئيس المركز لقاءً مفتوحًا مع عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم، حيث وجه مدير التفتيش المالي والإداري بفحص إحدى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما استجابت الوحدة المحلية بشكل فوري لشكاوى المواطنين الواردة بشأن عدم وصول سيارات جمع القمامة إلى قرية قفطان الغربية، حيث تم الدفع بسيارة النظافة ووضع خطة أسبوعية لخدمة القرى التابعة، وكذلك الدفع بسيارة كسح المياه إلى قرية بني حلة التابعة لمجلس قروي بدهل لإزالة أسباب الشكوى، وتم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شوارع المدينة، وأسفرت عن رفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، وجمع المخلفات المنزلية من القرى، وتوريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، إلى جانب تحرير عدد من الإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق.

في مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المدينة أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة، شملت شارع التحرير، وجرجس عبد الشهيد، وقشلاق البلدية، وميدان الصاغة، والسينما القديمة، وخورشيد، وخلاف، ووهبة، وأسعد، وبلال بن رباح، والمأمور، وفياض، والعمدة، والشيخ يس، والمقدس يونان، وكنيسة مارجرجس، وفانوس، ومسجد العكايشة، والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات والصناديق، وتوريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا كما التقى رئيس المدينة بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم، وتابع أعمال تهذيب الأشجار بالمدخل القبلي للمدينة، فيما شهدت القرى حملات نظافة وتسوية لطريق قمبش/عتمان، وتنفيذ حملة نظافة بقرية كوم الصعايدة التابعة لقرية سدس، إلى جانب إعادة زرع أعمدة الكهرباء، وشد الأسلاك، وصيانة وتركيب عدد من كشافات الإنارة.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 60 من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع والقرى التابعة، مع استمرار العمل على مدار الفترتين الصباحية والمسائية للتعامل الفوري مع أي تراكمات، كما تمت متابعة تسليم 210 أطنان من الأسمدة للجمعيات الزراعية ببعض قرى المركز، تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتلبية احتياجات الموسم الزراعي.