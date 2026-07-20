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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف: ورش تدريبية وأنشطة رياضية ضمن انطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

في إطار رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود زكريا الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، انطلقت فعاليات الشراكة بين مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" ومدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء، في خطوة تعكس اهتمام مديرية التربية والتعليم بتعزيز الشراكات المجتمعية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.
وشهدت الفعاليات مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومحو الأمية الرقمية، وأساسيات اللغة الإنجليزية، والإسعافات الأولية، بهدف تنمية المهارات التقنية والحياتية، وإعداد الطلاب لمواكبة التحول الرقمي والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات.


كما تضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة الرياضية المتنوعة، شملت كرة القدم، واللياقة البدنية، والألعاب القتالية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والعمل الجماعي.
وشارك في الفعاليات المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، والدكتور مصطفى سيد أبواليزيد، المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم، والأستاذ أيمن الكاشف مدير إدارة المشاركة المجتمعية،  عبير مصطفى من إدارة المشاركة المجتمعية، والأستاذة منال صالح، موجه عام التربية الرياضية، والدكتور محمود أبوالنجا ممثل المعهد العالي التكنولوجي ببني سويف،  سيد جودة، موجه اللغة الإنجليزية بإدارة بني سويف التعليمية، إلى جانب فريق عمل المبادرة الذي ضم  ابتهال كمال،  شيماء عبدالعظيم،  أسماء طلعت، والدكتورة زمزم علي.
وأُقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور عمر مكي، المدير التنفيذي للمدرسة،  هالة حسانين، مدير مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء، وبإشراف لجنة ديوان عام محافظة بني سويف، التي ضمت الدكتورة هند أحمد من إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، والدكتور محمد طه عضو المكتب الفني للسيد المحافظ، والدكتور مصطفى سيد أبواليزيد ممثل مديرية التربية والتعليم.
وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تواصل تنفيذ برامجها التدريبية وتوسيع شراكاتها المجتمعية حتى 30 أغسطس، من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، واللغات، والإسعافات الأولية، والأنشطة الرياضية، وغيرها من البرامج النوعية، بما يدعم بناء قدرات الطلاب والمعلمين، ويعزز ثقافة التعلم المستدام، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة محافظة بني سويف ضمن مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو.

بني سويف سمسطا تعليم بني سويف

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