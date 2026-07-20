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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في دورته التاسعة عشرة.. 6 عروض لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري

فعاليات المسرح
فعاليات المسرح
جمال الشرقاوي

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته التاسعة عشرة، والتي تنطلق السبت 25 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتقدم الهيئة ستة عروض مسرحية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، من بينها أربعة عروض حاصلة على جائزة أفضل عرض في مهرجان فرق الأقاليم المسرحية، إلى جانب العرض الفائز بالمركز الأول في مهرجان نوادي المسرح، وآخر خاص بالتجارب النوعية.

ويأتي العرض الأول بعنوان "البؤساء" لفرقة "ابدأ حلمك" بكفر الشيخ، عن رواية فيكتور هوجو، دراماتورج وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه حول سجين يحاول الهروب مرات عديدة بحثا عن حريته، وتتعنت السلطة تجاهه، حتى تندلع الثورة من أجل الحرية والعدالة، فتمنحه فرصة لإظهار معدنه الحقيقي وقدرته على قيادة الثوار نحو التحرر.

ويحمل العرض الثاني عنوان "من هوامش الجبرتي" لفرقة كفر الشيخ القومية، فكرة وإخراج عمرو الرفاعي، صياغة مسرحية وأشعار أحمد سمير العرجاني، وتدور أحداثه خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر، مستلهما جانبا من مذكرات المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتي التي وثقت تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.

العرض الثالث بعنوان "شبح الأوبرا" لفرقة قومية الغربية، تأليف تشارلز هارت وجاستون ليرو، وترجمة سمير سرحان، وإخراج حسام التوني، وتدور أحداثه داخل أوبرا باريس، حيث يعيش شبح غامض وموهوب موسيقيا في سراديب المسرح، يقع في هوس بصوت مغنية شابة تتأرجح بين ولائها لمعلمها الغامض "الشبح"، الذي صقل موهبتها، وبين حب طفولتها، لتتصاعد الأحداث في صراع إنساني ونفسي بين الحب والتملك والحرية.

ويأتي العرض الرابع بعنوان "يوم أن قتلوا الغناء"، لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج وأشعار أحمد عمارة، ويقدم رؤية فلسفية حول قدرة الفن على مواجهة القهر، من خلال حكاية تدور في مدينة يحكمها طاغية يجرم الحب والغناء، باعتبارهما مصدرا للتمرد، ويكلف تابعه بالقضاء على كل من يخالف أوامره.

العرض الخامس "كأن شيئا لم يكن"، تجربه نوعية لقصر ثقافة بورسعيد، عن نصي "الوردة والتاج" لجيه بي بريستلي، و"الطريق" لأنطون تشيكوف، دراماتورج ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، ويرصد أزمة التفاوت الطبقي من خلال مجموعة من الشخصيات البائسة التي تلتقي خلال ليلة عاصفة على طريق عام، ومن خلال حكاياتهم وتجاربهم الإنسانية تتكشف معاناتهم، لتتبلور في النهاية قيم التمسك بالحياة، ومقاومة اليأس، والبحث عن السعادة رغم قسوة الواقع.

أما العرض السادس فيحمل عنوان "ليلة القتلة"، لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين بأسيوط، من تأليف خوزيه تربيانا، وإخراج أدهم وليد، وتدور أحداثه حول ثلاثة أشقاء يتعرضون للعنف الجسدي واللفظي بمختلف أشكاله، ويمرون بضغوط نفسية، مما يولد داخلهم الكبت والغضب وينتهي بهم الأمر بارتكاب جريمة بشعة.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويا، ويرأس دورته الحالية الفنان محمد رياض، ويقام حفل الافتتاح يوم السبت المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة المهرجان القومي للمسرح المصري عروض مسرحية مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

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