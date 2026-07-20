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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعًا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"بمركزي ببا وناصر،وذلك بحضور السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف.

ناقش المحافظ آخر مُستجدات الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، وتشمل محطات الصرف والرفع والمعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد والتوصيلات على شبكات المياه والصرف

وتم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة سواء على المستوى المحلي أو المركزي

وجه المحافظ بتلافي واستيفاء الملاحظات الخاصة بالتسليم النهائي لبعض المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها،مع تعزيز التنسيق لمتابعة مشروعات المبادرة، على أرض الواقع، وفي وجود ممثلي تلك الجهات والشركات المنفذة بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة مسبقا ودخولها الخدمة،وإعداد تقرير دورية متضمنة نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير العمل لتذليلها وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

حضر الاجتماع: عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف والصحي، دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، أحمد علاء رئيس مركز ببا، مصطفى الدمرداش نائب رئيس مركز ناصر، مصطفى صابر، شركة دار الهندسة،أحمد إبراهيم مُنسق مبادرة حياة كريمة ومسؤولو الشركات المُنفذة للأعمال، وأعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.
 

ببا ناصر بني سويف

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