تعليم بني سويف تعلن نتيجة مسابقة المشروع الوطني للمعلم المثقف الموسم الخامس

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف نتائج مسابقة المشروع الوطني للمعلم المثقف – الموسم الخامس على مستوى المديرية، والتي أسفرت عن فوز ثلاثة من أبناء المديرية، وهم:( علياء ممدوح ذكي – أخصائي أول صحافة، إدارة الفشن التعليمية، تقوى فتحي سيد – أخصائي مكتبات بمدرسة سدس الإعدادية بنين، إدارة ببا التعليمية، فرج محمد فرج – معلم كبير دراسات اجتماعية، إدارة سمسطا التعليمية )



وهنأ الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الفائزين، مشيدًا بما حققوه من تميز يعكس كفاءة الكوادر التعليمية بالمحافظة وحرصهم على تنمية معارفهم وثقافتهم المهنية، مؤكدًا أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المتميزين وتحفيزهم على المشاركة في المسابقات والبرامج التي تسهم في تطوير الأداء المهني والثقافي.

كما أعرب وكيل الوزارة عن خالص أمنياته للفائزين بالتوفيق وتحقيق مراكز متقدمة خلال المنافسات على مستوى الجمهورية، وصولًا إلى تمثيل مشرف على مستوى الوطن العربي.

ووجّه الدكتور محمود الفولي الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ المسابقة، وفي مقدمتهم أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، حنان فتحي موجه عام المكتبات، عاطف زكريا موجه أول المديرية، وجميع موجهي المكتبات وأخصائيي المكتبات، مثمنًا جهودهم المخلصة في إنجاح المسابقة واكتشاف ورعاية المتميزين، بما يسهم في نشر الثقافة وتعزيز قيم الإبداع والتميز داخل المؤسسات التعليمية.