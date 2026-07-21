ميادة الحناوي تحيي حفلا غنائيا بـ قرطاج

تستعد الفنانة ميادة الحناوي، لإحياء حفل غنائي يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.

ومن المقرر ان يشارك الفنانة ميادة الحناوي الحفل الفنان محمد خيري.

أغاني ميادة الحناوي

وفى وقت سابق، طرحت الفنانة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة بعنوان "حبة ذكريات"، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر، وتولي عماد باسيل إخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره في دبي لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات في عالم السينما، ليخرج العمل في أفضل صورة.

وأعربت الفنانة ميادة الحناوي عن سعادتها بطرح الأغنية فى تصريحات صحفية سابقة ، قائلة: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية التي تلامس الذوق الرفيع للموسيقار طلال، كما أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب "حبة ذكريات" لأنه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى".



