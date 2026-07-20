وكيل تعليم بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني بمدرسة بدهل الإعدادية بنين بسمسطا

تابع الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، منذ الصباح الباكر سير أعمال امتحانات الدور الثاني بمدرسة بدهل الإعدادية بنين، التابعة لإدارة سمسطا.



حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة العلوم.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام اللجان، موجهاً الشكر لإدارة المدرسة على ما لمسه من التزام وانضباط، ومستوى النظافة المتميز داخل المدرسة، ومشددًا على استمرار الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.