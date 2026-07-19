محافظ بني سويف يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية لعام 2026/2027

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياته (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي)، للعام الدراسي المقبل 2026/2027

وبحسب المذكرة التي عرضها وكيل الوزارة الدكتور محمود زكريا فولي، فقد تمت الموافقة على الحد الأدني للقبول بمدارس التعليم الفني على النحو المرفق:



ويأتي ذلك في ضوء القانون 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، وما تضمنه من استحداث لمسارات التعليم الثانوي المختلفة ومنها نظام البكالوريا التكنولوجية والبرامج المهنية لمدة عام أو عامين المُطبقة بمدارس التعليم الفني تحت مسمى التعليم الثانوي المهني للارتقاء بمنظومة التعليم الثانوي الفني بصفة عامة بداية من العام الدراسي 2026/2027