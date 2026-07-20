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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الإثنين، مع سيطرة أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، ومائلة للحرارة رطبة خلال ساعات الليل.

شبورة صباحية ورياح على مناطق متفرقة

وأوضح القياتي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و32 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و40 درجة بشمال الصعيد، بينما تصل إلى 45 درجة بجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يثير الرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين.

وأشار إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، مؤكدًا أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، فيما يصل ارتفاع الأمواج بخليج السويس إلى 2.25 متر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الطقس الان

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