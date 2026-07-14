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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد الجوية: الطقس غداً حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد الأربعاء طقسا حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وطقسا مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، و أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 35 23

6 اكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 23

بلطيم 32 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 32 21

رفح 32 20

رأس سدر 37 24

نخل 35 21

كاترين 33 19

الطور 35 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 37 27

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 24

مطروح 30 25

السلوم 33 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 36 27

شلاتين 38 29

حلايب 34 28

أبو رماد 36 27

مرسى حميرة 36 27

أبرق 40 28

جبل علبة 36 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 32

المدينة 47 35

الرياض 46 31

المنامة 40 32

أبوظبى 43 33

الدوحة 42 33

الكويت 50 35

دمشق 39 19

بيروت 30 26

عمان 33 21

القدس 31 21

غزة 30 24

بغداد 48 30

مسقط 34 28

صنعاء 28 16

الخرطوم 40 28

طرابلس 34 26

تونس 40 24

الجزائر 31 24

الرباط 28 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 17

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 36 27

نيودلهى 37 29

جاكرتا 34 23

بكين 36 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 34 26

أثينا 35 24

روما 37 22

باريس 34 21

مدريد 37 22

برلين 28 16

لندن 29 16

مونتريال 30 19

موسكو 25 16

نيويورك 34 24

واشنطن 38 26

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 23 13

هيئة الأرصاد الجوية الأربعاء طقسا حارا القاهرة

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