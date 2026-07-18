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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب آداب بني سويف يشاركون في مبادرة «جيل الانتماء» لإعداد قيادات شابة

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

في إطار حرص جامعة بني سويف على إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والإسهام في خدمة المجتمع، شارك 15 طالبًا وطالبة من قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب في مبادرة «جيل الانتماء» لإعداد القيادات المجتمعية الشابة، التي تنظمها اللجنة التنسيقية للسكان بمحافظة بني سويف بالتعاون مع المحافظة.

تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد المطلب، المنسق العام للجنة التنسيقية للسكان بجامعة بني سويف، ورئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب.

وأكد  الدكتور طارق، أن المبادرة تستهدف إعداد وتأهيل جيل من القيادات المجتمعية الشابة، من خلال تنمية مهاراتهم القيادية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وإكسابهم الخبرات اللازمة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل الوطن.

من جانبها، أعربت الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، عن سعادتها بمشاركة طلاب قسم الدراسات السكانية في هذه المبادرة الوطنية، مؤكدةً أن هذه المشاركة تجسد الدور الفاعل الذي تقوم به كلية الآداب وأقسامها العلمية في إعداد كوادر شبابية تمتلك الوعي والمعرفة والمهارات القيادية، وقادرة على الإسهام في بناء الوطن وخدمة المجتمع، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وأضافت أن كلية الآداب تحرص دائمًا على تشجيع طلابها على المشاركة في المبادرات والبرامج الوطنية التي تسهم في صقل شخصياتهم، وتنمية قدراتهم القيادية، وتعزيز قيم الانتماء والعمل التطوعي، بما يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

وتأتي مشاركة كلية الآداب ضمن مشاركة جامعة بني سويف في المبادرة بعدد 30 طالبًا وطالبة، بواقع 15 طالبًا وطالبة من قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب، و15 طالبًا وطالبة من كلية الخدمة الاجتماعية، تأكيدًا لحرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية، وإعداد جيل من الشباب الواعي القادر على قيادة المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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