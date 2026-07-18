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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تعلن عن برامج دبلومات مهنية ومتخصصة جديدة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

 أعلنت كلية الطب جامعة بني سويف عن فتح باب التسجيل لدُفعة جديدة من الدبلومات المهنية والمتخصصة خلال شهر أغسطس 2026، وذلك في مجالات متعددة تشمل الرعاية الصحية، مكافحة العدوى، الطب الشرعي، وإدارة المستشفيات.

تأتي هذه البرامج لتلبية احتياجات المجتمع الأكاديمي والطبي، حيث تستهدف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات العلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية، إضافة إلى ضباط الشرطة وخريجي الحقوق والعلوم التطبيقية. مدة الدراسة في جميع البرامج 48 أسبوعًا (12 شهرًا) مقسمة إلى ثلاثة فصول دراسية، مع تدريب أسبوعي منتظم.

وأوضح رئيس الجامعة ، ان البرامج تشمل إدارة المالية في مؤسسات الرعاية الصحية ، وإدارة التسويق في خدمات الرعاية الصحية ، وأساسيات إدارة الجودة في الرعاية الصحية، وأساسيات إدارة الموارد البشرية في الرعاية الصحية ، فضلا عن دبلوم منع ومكافحة العدوى
ويستهدف الأطباء البشريون، أطباء الأسنان، الصيادلة، خريجو كليات العلاج الطبيعي، التمريض، و دبلوم كيمياء الطب الشرعي ودبلوم التزييف والتزوير ويستهدف الأطباء البشريون، ضباط الشرطة، خريجو كلية الحقوق، خريجو كليات العلوم التطبيقية.

واضاف رئيس الجامعة ان البرامج تشمل الدبلوم المهني للبحوث الإكلينيكية (الأول من الجامعات المصرية والأفريقية) ويستهدف الطب البشري، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري، العلوم يتم خلاله  التدريب على   منهجية البحث وإدارة البيانات، الإحصاء الحيوي، مهارات الاتصال، لإحصاء الحيوي، مهارات الاتصال.

واشار الدكتور هانى حامد عميد الكلية إلى أن دبلوم إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية  ويستهدف الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، العلوم الصحية، يتم التدريب من خلاله على إدارة الجودة في الرعاية الصحية، إدارة المعلومات في مؤسسات الرعاية الصحية، سلامة المريض ومخاطر الرعاية الصحية، إدارة الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية، فضلا عن دبلوم إدارة مستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية

ويستهدف  الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، العلوم الصحية، يتم التدريب من خلاله على 
إدارة المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، إدارة المعلومات في مؤسسات الرعاية الصحية.

بني سويف جامعة بني سويف دبلومة مهنية

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