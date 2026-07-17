عميد طب أسنان بني سويف يشارك في تدريب متقدم بألمانيا

شارك الدكتور أحمد فتح الله، عميد كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف، في دورة تدريبية متخصصة بألمانيا نظمتها واحدة من أعرق الشركات العالمية في مجال طب الأسنان Dürr Dental Company.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة على تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والاطلاع على أحدث المستجدات في الأجهزة والتكنولوجيا الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة، ان الدورة التدريبية حملت طابعاً عملياً مكثفاً، حيث تضمنت التعرف على أحدث محطات ضغط الهواء المستخدمة في عيادات الأسنان، إلى جانب أجهزة الأشعة المتطورة التي تتيح دقة أكبر في التشخيص والعلاج، كما شمل البرنامج التدريبي استعراض أحدث طرق التعقيم ومستلزماتها، بما يواكب المعايير العالمية في ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد فتح الله أن المشاركة في مثل هذه البرامج الدولية تمثل إضافة نوعية لخبرات أعضاء هيئة التدريس، وتفتح آفاقاً جديدة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة داخل الكلية والجامعة، موضحا أن نقل هذه الخبرات إلى الطلاب والباحثين يسهم في تعزيز مكانة كلية طب الأسنان كصرح أكاديمي يسعى دائماً إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الطبي.



