تعرف على جهود بني سويف في ملفات الزراعات التعاقدية والأسمدة ومواجهة التعديات

واصلت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود الميدانية المكثفة خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري، في إطار دعم الإنتاج الزراعي، وحماية الرقعة الزراعية، ومتابعة أعمال توريد القمح، وصرف الأسمدة، وتكثيف الأنشطة الإرشادية والرقابية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.

وشهد ملف توريد القمح استمرار تحقيق معدلات متميزة، حيث زاد إجمالي الكميات الموردة حتى 15 يوليو الجاري عن 352 ألفًا طنًا من إجمالي مساحة منزرعة بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا تم حصادها بالكامل، مقارنة بـ 300 ألف و733 طنًا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التوريد، فيما تواصل المديرية المتابعة اليومية لمنظومة التوريد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وفي ملف التعدي ، كثفت المديرية حملاتها للتصدي للتعديات، حيث تم إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 3 إلى 9 يوليو، بإجمالي مساحة بلغت فدانًا واحدًا وقيراطين مع تنفيذ جميع الإزالات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب استمرار متابعة حالات التعدي والتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على الأراضي الزراعية.

وعلى صعيد الخدمات الزراعية، واصلت المديرية المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بمراكز إهناسيا وبني سويف وببا، لمتابعة انتظام العمل وصرف الأسمدة ورصد التحديات ووضع الحلول المناسبة، كما شاركت في اجتماع المشروعات الخضراء الذكية بديوان عام المحافظة، واستمرت في متابعة الشكاوى الواردة والعمل على سرعة بحثها والرد عليها، مع وضع خطط لتحسين الأداء داخل الجمعيات الزراعية.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، نفذت المديرية 3 معاينات لمحال الأعلاف، 3 معاينات لمزارع الدواجن، إلى جانب المرور على مصانع ومحال الأعلاف بمركزي بني سويف وناصر، ومعاينة مجزر نصف آلي للدواجن، ومصنع ومدشة أعلاف بشرق النيل، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية ودعم منظومة الإنتاج الحيواني.

كما واصلت المديرية تنفيذ برامجها الإرشادية من خلال تنظيم مدارس وندوات حقلية حول محاصيل الذرة وفول الصويا، وتنفيذ أيام حقلية لنقل التوصيات الفنية للمزارعين، وعقد ندوات عن إنتاج الدريس والاستفادة منه في تغذية الحيوانات خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى برامج إرشادية لمحصول الريحان والمحاصيل الطبية والعطرية، بما يعزز نشر الممارسات الزراعية الحديثة.

وفي إطار جهود مكافحة الآفات، كثفت فرق المكافحة المرور على محال المبيدات، والتنبيه على المزارعين بسرعة مكافحة دودة الحشد في زراعات الذرة، كما نفذت الإطلاقة الرابعة لطفيل الترايكوجراما على مساحة 165 فدانًا من القطن، وفحص 274 فدانًا من المحصول، وتنفيذ ندوة متخصصة حول المكافحة المتكاملة، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي والحد من الخسائر.

وشملت الجهود أيضًا متابعة زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والمرور على حقول الموز بمركز ببا لرصد أي إصابات مرضية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل واستكمال إجراءات التراخيص والإحلال والتجديد، إلى جانب تكثيف أعمال الفحص الميداني للمحاصيل.

وفي ملف الأسمدة، تابعت المديرية منظومة توزيع الأسمدة للموسم الصيفي، حيث بلغ الرصيد الحالي 805 أطنان من اليوريا و713.8 طنًا من النترات، مع استمرار الإشراف الميداني على عمليات الصرف، ومراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية، والتأكد من الالتزام بضوابط التوزيع وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، فضلاً عن متابعة الجرد السنوي للجمعيات الزراعية وغلق الدورة الحيازية الحالية.

كما شاركت المديرية في اجتماعات متابعة استكمال مشروع تأهيل وتبطين المساقي، وتجميع ومراجعة بيانات حصر الأرز، واستكمال أعمال الحصر الحيازي، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي.