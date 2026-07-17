قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على أرض الضباب.. بريطانيا تؤهل 68 ألف جندي أوكراني لمواجهة الدب الروسي
خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية
تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026
ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا
الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
شديد الحرارة .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس غد السبت
الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس
وداعًا حبيبة الملايين .. هوندا توقف إنتاج سيارتها الشهيرة
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
خواتم مرصعة بالياقوت والماس .. فيفا يمنح بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ
حريق هائل بشونة كتان بسمنود .. والحماية المدنية تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على جهود بني سويف في ملفات الزراعات التعاقدية والأسمدة ومواجهة التعديات

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف

واصلت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود الميدانية المكثفة خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري، في إطار دعم الإنتاج الزراعي، وحماية الرقعة الزراعية، ومتابعة أعمال توريد القمح، وصرف الأسمدة، وتكثيف الأنشطة الإرشادية والرقابية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.

وشهد ملف توريد القمح استمرار تحقيق معدلات متميزة، حيث زاد إجمالي الكميات الموردة حتى 15 يوليو الجاري عن  352 ألفًا طنًا من إجمالي مساحة منزرعة بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا تم حصادها بالكامل، مقارنة بـ 300 ألف و733 طنًا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التوريد، فيما تواصل المديرية المتابعة اليومية لمنظومة التوريد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وفي ملف التعدي ، كثفت المديرية حملاتها للتصدي للتعديات، حيث تم إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 3 إلى 9 يوليو، بإجمالي مساحة بلغت فدانًا واحدًا وقيراطين مع تنفيذ جميع الإزالات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب استمرار متابعة حالات التعدي والتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على الأراضي الزراعية.

وعلى صعيد الخدمات الزراعية، واصلت المديرية المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بمراكز إهناسيا وبني سويف وببا، لمتابعة انتظام العمل وصرف الأسمدة ورصد التحديات ووضع الحلول المناسبة، كما شاركت في اجتماع المشروعات الخضراء الذكية بديوان عام المحافظة، واستمرت في متابعة الشكاوى الواردة والعمل على سرعة بحثها والرد عليها، مع وضع خطط لتحسين الأداء داخل الجمعيات الزراعية.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، نفذت المديرية 3 معاينات لمحال الأعلاف، 3 معاينات لمزارع الدواجن، إلى جانب المرور على مصانع ومحال الأعلاف بمركزي بني سويف وناصر، ومعاينة مجزر نصف آلي للدواجن، ومصنع ومدشة أعلاف بشرق النيل، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية ودعم منظومة الإنتاج الحيواني.

كما واصلت المديرية تنفيذ برامجها الإرشادية من خلال تنظيم مدارس وندوات حقلية حول محاصيل الذرة وفول الصويا، وتنفيذ أيام حقلية لنقل التوصيات الفنية للمزارعين، وعقد ندوات عن إنتاج الدريس والاستفادة منه في تغذية الحيوانات خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى برامج إرشادية لمحصول الريحان والمحاصيل الطبية والعطرية، بما يعزز نشر الممارسات الزراعية الحديثة.

وفي إطار جهود مكافحة الآفات، كثفت فرق المكافحة المرور على محال المبيدات، والتنبيه على المزارعين بسرعة مكافحة دودة الحشد في زراعات الذرة، كما نفذت الإطلاقة الرابعة لطفيل الترايكوجراما على مساحة 165 فدانًا من القطن، وفحص 274 فدانًا من المحصول، وتنفيذ ندوة متخصصة حول المكافحة المتكاملة، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي والحد من الخسائر.

وشملت الجهود أيضًا متابعة زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والمرور على حقول الموز بمركز ببا لرصد أي إصابات مرضية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل واستكمال إجراءات التراخيص والإحلال والتجديد، إلى جانب تكثيف أعمال الفحص الميداني للمحاصيل.

وفي ملف الأسمدة، تابعت المديرية منظومة توزيع الأسمدة للموسم الصيفي، حيث بلغ الرصيد الحالي 805 أطنان من اليوريا و713.8 طنًا من النترات، مع استمرار الإشراف الميداني على عمليات الصرف، ومراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية، والتأكد من الالتزام بضوابط التوزيع وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، فضلاً عن متابعة الجرد السنوي للجمعيات الزراعية وغلق الدورة الحيازية الحالية.

كما شاركت المديرية في اجتماعات متابعة استكمال مشروع تأهيل وتبطين المساقي، وتجميع ومراجعة بيانات حصر الأرز، واستكمال أعمال الحصر الحيازي، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي.

بني سويف زراعة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: لا يجوز تنصيب الأفراد أنفسهم بديلا عن الدولة

من يطلق زوجته ثلاثا

من يطلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة.. خطيب المسجد النبوي يحذره من التهاون

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: الطلاق ليس بابا للتسرع في إنهاء الحياة الزوجية

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد