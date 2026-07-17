بنى سويف للموسيقى العربية تحيي ليالي شارع الفن بالممشى السياحي

شهد الممشى السياحي ببني سويف، فعاليات فنية وثقافية، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن مبادرة "شارع الفن" التي أطلقتها وزارة الثقافة فى إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة بني سويف للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد صلاح، والتي قدمت أغاني مثل "احلف بسماها"، "يا حبيبتي يا مصر"، "نسم علينا الهوى"، "يا صلاة الزين"، "بهية"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيت بلدي"، "زي العسل"، و"تمر حنة"، في أجواء فنية عكست ثراء التراث الغنائي المصري وروح الانتماء للوطن.

وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، حيث قدمت الفنانة أميمة أحمد ورشة لتصميم الإكسسوارات والتي أتاحت للمشاركين فرصة التعرف على أساسيات تصميم الإكسسوارات وتنفيذ أعمال فنية مبتكرة، وسط إقبال وتفاعل من الأطفال.